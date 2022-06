Vídeo: Assaltante atrapalhado é preso após ficar pendurado pelas calças de ponta-cabeça

O vídeo de um assaltante um tanto quanto atrapalhado viralizou nas redes sociais após ser flagrado pelo dono da casa pendurado em uma cerca pelas calças, mas de ponta cabeça.

O ladrão era um jovem de 17 anos e havia entrado na casa para roubar objetos e vender depois. Os donos da casa foram alertados pelo latido alto dos cães e já encontraram o garoto imobilizado nas grades, pedindo socorro para que o tirassem dali, pois sua perna doía muito. O dono da casa disse que ele só sairia quando a polícia chegasse. O flagrante foi feito de madrugada, por volta das 5h da manhã.

O ‘incidente’ ocorreu na cidade de Posadas, na Argentina, na última sexta-feira. Um vizinho gravou a cena, enquanto o ladrão chorava e pedia para sair, dizendo que se seu pai soubesse, iria dar-lhe uma surra.

Quando a polícia chegou para prender o marginal, constatou que além de tudo ele estava embriagado. Nos arredores da casa a polícia encontrou ainda um carro abandonado com várias garrafas de bebida alcoólica. Os policiais puxaram a placa e descobriram que se tratava do carro do pai do adolescente, que havia sido pego sem autorização dele.

O ladrão foi levado para delegacia, fichado e seu pai foi chamado para prestar esclarecimentos e levar o jovem para casa.

O adolescente foi identificado como Sérgio Rafael M.R. e constatou-se que vivia n o mesmo bairro onde estava realizando o roubo. Policiais disseram que além de embriagado, ela parecia bastante desorientado.

