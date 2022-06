‘Pride Month’ da tristeza: Homem assume que é gay durante casamento de irmã e é reprovado; ‘falou que arruinei tudo’

Nesta quarta-feira (8), um homem escreveu um desabafo no Reddit após ocorrido no casamento de sua irmã. O usuário da plataforma, de 29 anos, identificado como UserMempsh, relatou sobre ter se assumido gay no evento.

“Sou gay e até a semana passada ainda não tinha contado para meus familiares. Acho que eles sempre suspeitaram, mas nunca perguntaram, pois ser gay não é aprovado na nossa família”, iniciou o relato. “Eu tenho 3 irmãs (36 Michelle, 35 Julia e 22 Annie). Estou namorando Peter há alguns meses, mas ainda não contei para eles.”

Segundo o relato, Michelle se casou na semana passada. Durante a recepção, os convidados brindaram e celebraram o momento. O homem contou que seu pai soltou a seguinte frase: “Finalmente tenho meu primeiro genro, e espero ter mais dois em breve. Talvez um dia até uma nora, se as maricas aqui se aprumarem e conseguirem uma namorada.”

O rapaz assume que é gay para os familiares

O autor do relato conta que todos riram, exceto sua irmã Julia. Após os brindes, Julia foi até ele e questionou se estava tudo bem, pois ele não conseguiu esconder sua tristeza. O rapaz apenas falou que o comentário do pai o incomodou e seguiu em frente.

“Durante o jantar (havia muitas mesas e minha família imediata estava em uma) meu pai começou a me perguntar se eu já tenho uma namorada, se vou dar netos a ele etc. Eu respondi: ‘bem, eu posso te arrumar com uma dama de honra se quiser, a menos que você esteja conectado do jeito errado.’ Julia revirou os olhos. Então minha mãe falou para ela: ‘Talvez você devesse mandar aquela menina (dama de honra) vir aqui, ele precisa ficar com uma MULHER da idade dele.’”

De acordo com o rapaz, ele ‘perdeu a cabeça’ e se assumiu perante a todos. “Na verdade, mãe, eu sou gay”. Ele conta que a mesa inteira ficou em silêncio e sua irmã Michelle, a noiva, começou a chorar, dizendo que ele arruinou seu casamento com aquela “terrível confissão”.

“A maioria da minha família diz que eu sou um idiota por ter feito aquilo. Julia está do meu lado e falou que está perfeitamente bem comigo sendo gay e se nossa família não quisesse ouvir, eles deveriam ter ficado quietos”, finalizou o relato.