Mulher ganha seguro de carro milionário após pegar DST no veículo do parceiro

Uma mulher deve receber um pagamento enorme de 4 milhões de libras (cerca de R$ 25 milhões) de uma companhia de seguros de automóveis - depois de pegar uma DST enquanto fazia sexo no banco de trás do carro de seu parceiro.

A mulher, referida em documentos judiciais como simplesmente MO, disse que contraiu o papilomavírus humano, HPV, de seu parceiro enquanto eles estavam na parte de trás do carro dele.

Documentos do tribunal revelam que o homem sabia que tinha HPV, além de câncer de garganta, mas continuou a fazer sexo com MO sem notificá-la dos riscos, que ‘causaram diretamente ou contribuíram diretamente para causar’ a infecção.

Como detalhado pelo site The Mirror, o Tribunal do Condado de Jackson nos Estados Unidos decidiu que o homem era responsável, e a mulher recebeu um acordo de 4 milhões de libras, a ser pago por sua companhia de seguros.

Documentos do tribunal mostram que, depois que o Tribunal do Circuito do Condado de Jackson decidiu a favor de MO, a GEICO levou o caso ao Tribunal de Apelações do Missouri para contestar a decisão.

A decisão, do Tribunal de Apelações do Missouri, diz: “Depois que MO contraiu papilomavírus humano anogenital, ela apresentou uma oferta de acordo à GEICO, afirmando que o Segurado a infectou negligentemente com a doença durante encontros sexuais em seu automóvel, e que o carro conta com uma cobertura para ferimentos e perdas”.

No texto, não foram revelados todos os documentos utilizados para comprovar o dano.

Ainda de acordo com as informações, uma advogado disse ao site: “Se você pensar nisso como uma lesão sofrida enquanto estava no veículo dessa pessoa, isso se enquadra totalmente no que uma companhia de seguros seria obrigada a pagar.

Woman wins £4.1m car insurance payout after catching STD in partner's Hyundai https://t.co/Iv4czmhOGS pic.twitter.com/zInMavoSY2 — Mirror Weird News (@MirrorWeirdNews) June 9, 2022

Com informações do site The Mirror