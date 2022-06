Mulher ‘ameaça’ excluir cunhada da família após escutar piada sobre marido: ‘Ele ficou desconfortável’

Na manhã desta sexta-feira (10), uma mulher fez um relato no Reddit sobre ter defendido o marido da cunhada, após uma “piada rude”. A autora, identificada como TiaMBaker na plataforma, decidiu não aturar os comentários da moça.

“Jay (28) e eu (28) nos conhecemos em nosso último ano do ensino médio e nos casamos quando tínhamos 21 anos. Nossas famílias estavam preocupadas por nos casarmos tão jovens, mas ainda estavam felizes por nós”, iniciou o relato.

De acordo com a mulher, ela sempre trabalhou na indústria alimentícia e atualmente é a segunda encarregada de uma padaria. Já seu marido, atua como maquinista. A autora conta que os funcionários possuem certa liberdade para criarem produtos de panificação para vender na loja. “Eu absolutamente amo”, escreveu.

“Como parte disso, Jay costuma ser a cobaia das novas receitas e, como resultado, ganhou peso constantemente nos últimos anos, especialmente durante a pandemia, na qual suas horas foram reduzidas. Eu sempre digo o quão sexy ele fica com a barriga maior e ele afirma estar confortável com seu corpo”, relatou.

Os comentários da cunhada

Há seis meses a mulher descobriu estar grávida do primeiro filho e fizeram um chá de bebê no fim de semana passado. De acordo com a autora do relato, tudo estava bem até sua cunhada Beth, de 34 anos, fazer algumas “piadas rudes” sobre o peso de Jay.

“Jay sempre teve um tempo difícil com Beth, mesmo quando criança, ela é uma personalidade dura e moleca que não se importa com o que as outras pessoas pensam dela. Oposto polar de Jay essencialmente”, desabafou.

Segundo o relato, Jay ficou desconfortável com a situação. Ao notar, sua esposa disse à cunhada que ela deveria se retirar, caso quisesse continuar a fazer comentários rudes.

“Ela retrucou dizendo algo sobre Jay é irmão dela e que pode dizer o que quiser para ele. Também me acusou de intencionalmente engordar Jay. Fiquei chateada e falei para minha cunhada: ‘Se você continuar assim, pode não fazer parte da vida de sua sobrinha’”, registrou.

A mulher conta que Jay segurou em sua mãe e sussurrou para ela se acalmar, pelo bem do bebê. A mãe de Beth a levou para um canto e as duas conversaram. A esposa revelou que ela e seu marido ficaram abalados, mas aliviados quando o resto da família concordou sobre ser difícil lidar com a cunhada.

“Minha sogra até disse a meu marido: ‘Você tem uma ótima esposa que não deixa você passar fome’. Nossos amigos e familiares concordam principalmente com minha posição de ameaçar tirar Beth da vida de nossa filha, mas algumas pessoas disseram que fui longe demais”, finalizou.