Há mais de 2 soldados na imagem. Quantos você consegue encontrar?

Você acredita que possui um bom olhar e a habilidade para encontrar elementos escondidos nas imagens? Se a resposta for sim, este desafio é para você!

Mesmo que você tenha respondido “não”, tente resolver pelo menos este. Se conseguir encontrar os elementos na imagem, com certeza possui um olhar aguçado. Mas não se preocupe se não achar o elemento, pois pode não ser tão fácil à primeira vista. Você está preparado?

Um usuário do Twitter compartilhou uma foto contendo soldados e desafiou os internautas a encontrarem o restante dos soldados finlandeses camuflados na imagem. Identificado como Comandante da Guarda Fronteiriça da Lapônia, cidade da Finlândia, ele escreveu:

“Quantos investigadores da Companhia de Guardas Fronteiriços de Ivalo (bairro na Finlândia) você consegue ver na imagem? No meio do relatório de progresso do líder escoteiro, percebi que dois deles, além dele, estavam cumprindo uma missão. Excelente atividade.”

Olhando para esta foto, você consegue encontrar os dois soldados finlandeses camuflados? Observe bem a imagem!

Encontre o soldado! (Reprodução/Twitter - @LR_KOM)

Caso ainda não tenha encontrado, está tudo bem. Afinal, este teste é realmente um pouco complicado de se resolver. Talvez com o tempo você desenvolva uma habilidade mais aguçada para localizar elementos escondidos. Caso tenha encontrado sem consultar a resposta antes, tiramos o chapéu para o seu desempenho! Abaixo você confere o resultado.

Veja a resposta do desafio:

Encontre o soldado! (Reprodução/Twitter - @LR_KOM)

