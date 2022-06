Vídeo mostra como cobra devora peixe na praia

Um vídeo que mostra como uma cobra devora um peixe se tornou viral no Reddit recentemente e impressionou muitos usuários.

De acordo com o North Shore News, o vídeo foi gravado no Whytecliff Park localizado na costa de West Vancouver, nos Estados Unidos.

O usuário HobbitRanger, que é cinegrafista e fotógrafo, captou a cena enquanto estava em busca de animais interessantes para filmar com seu iPhone 13 Pro Max.

A cobra em questão foi identificada como uma “Garter Snake”, nome comum para cobras de pequeno a médio porte , pertencentes ao gênero Thamnophis da família Colubridae.

“As garter snakes que vivem ao longo do oceano têm uma coloração mais preta e não o marrom das cobras comuns. Eles também não têm a faixa amarela”, explicaram, acrescentando que essas cobras geralmente vivem e estão perto de rochas onde gostam de tomar sol.

Confira o momento da refeição desta cobra:

Esta semana, o vídeo que mostra maior cobra do Brasil, a sucuri-verde, também se destacou nas redes sociais.

Uma cobra desta espécie com cerca de seis metros, foi gravada enquanto matava uma capivara em um rio de Bonito, no Mato Grosso do Sul.

Ela manteve o animal submerso por aproximadamente 1h30 graças aos olhos e narinas no alto da cabeça, o que a permite ver e respirar enquanto está na água.

Quem filmou a cena foi o fotógrafo Hudson Garcia, que mesmo acostumado a ver cenas como há 20 anos, se emocionou com o momento.

“Foi um dos encontros mais emocionantes da minha vida. Já trabalhei com serpentes, mas encontrar uma sucuri gigante, em um rio de água completamente cristalina, foi muito especial.”, revelou.

Confira o vídeo:

