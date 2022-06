Professoras são presas após serem flagradas agredindo alunos com empurrões e joelhadas

Duas professoras da unidade de ensino pré-escolar Parker-Chase de Roswell, localizada na Geórgia, Estados Unidos, foram demitidas e presas após serem flagradas por câmeras de segurança agredindo a alunos. A denúncia foi feita por um dos pais dos menores, um dia após o abuso gravado.

Através de um comunicado, a polícia de Roswell ressaltou que “esse pai relatou que entrou no sistema de câmeras e viu um contato físico preocupante entre [as acusadas] e várias crianças na sala de aula”. As funcionárias foram identificadas como: Zeina Alostwani, de 40 anos, e Soriana Briceño, 19.

A ação das professoras registradas no vídeo

“A certa altura, Alostwani caminha atrás de uma das crianças e parece pisar em sua mão. Ela também deu uma joelhada violenta nas costas de outra criança, enquanto Briceño aparece nas imagens empurrando a testa de outra criança para trás”, descreveu o portal People em espanhol.

Agora, as autoridades iniciaram o trabalho de revisar as imagens da câmera de segurança, em registros de semanas anteriores, para identificar se a mesma iniciativa [de agressões] aconteceu em outras oportunidades.

Não há atualizações do caso até o momento.

Outro caso da vida real

Um menino de 10 anos, cuja identidade foi preservada, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital de Yapacaní, cidade na Bolívia, após ser abusado sexualmente por 4 homens e infectado pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV).

Menino 10 anos é internado após ser abusado por 4 homens e infectado com HIV Foto ilustrativa - Freepik - @spukkato

De acordo com o detalhado pelo portal Publimetro, o caso se tornou conhecido esta semana após a família denunciar os ataques e o grave estado de saúde que se encontra a criança.

Atenção: queremos alertá-lo que a partir deste ponto este texto pode conter relatos de violência, o que pode despertar gatilhos emocionais.

Sobre os abusos sofrido pelo menino

As suspeitas que se têm até o momento é de que os abusos começaram há aproximadamente um ano e não tinham sido denunciados anteriormente, uma vez que o menor estava sob ameaça de seus agressores, que afirmavam que poderiam causar danos à criança e sua família.

O diretor da Força Especial de Combate à Violência de Santa Cruz, Carlos Oporto, reforçou que os indivíduos…

