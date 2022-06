Mulher vai para entrevista de emprego e faz seu entrevistador ser demitido por motivo inusitado

Uma mulher chamou rapidamente a atenção dos usuários da plataforma Reddit, nesta quinta-feira (9), após contar ter feito seu entrevistador ser demitido. Identificada como R_Rover_2013 na rede social, ela iniciou a história falando sobre ter sido convocada para uma ótima oportunidade de entrevista de emprego.

“O entrevistador, vamos chamá-lo de ‘Eddie’, me recebeu no escritório e me fez sentar. A primeira coisa feita por ele foi olhar meu currículo e depois começou a me perguntar sobre questões um pouco pessoais e não relacionadas ao trabalho”, iniciou o relato.

De acordo com a mulher, as perguntas foram de “status de relacionamento” a “tipos de homens que ela gostava”. A autora do relato contou ter percebido o intuito dos questionamentos, tendo o objetivo de ver sua reação ao se deparar com eles.

“Mantive a calma até que ele me perguntou qual era a minha maior fraqueza. Respondi dizendo: ‘Acompanhando suas perguntas inapropriadas e respondendo educadamente!’”

A queixa e a demissão

Após a resposta, a autora do relatou mencionou seu entrevistador ter se chateado e replicou, dizendo que ela tinha “atitude”. “Ficou claro que a entrevista havia terminado”, disse ela.

“Ele me informou sobre eu não ter conseguido o emprego. Achei injusto porque não acho ter merecido perder a vaga. Por quê? Por nada. Eu briguei com ele e ameacei fazer uma denúncia”, escreveu ela.

A mulher relatou ter procurado o supervisor logo após o conflito e fez uma queixa contra seu entrevistador. Segundo ela, o supervisor lhe pediu desculpas e remarcou sua entrevista.

“Mais tarde me disseram que Eddie foi demitido. Me senti culpada. Minha mãe e meu pai concordaram que suas perguntas eram inadequadas, mas disseram que eu fui longe demais ao denunciá-lo e demiti-lo”, desabafou.

“Eddie tentou entrar em contato comigo por e-mail dizendo que o que eu fiz poderia ter sido resolvido entre nós. Ele até mencionou que poderia ter arranjado uma nova entrevista para mim, mas eu ‘estraguei’ tudo por mim e lhe custou o emprego”, finalizou.