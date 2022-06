Mulher descobre que pretendente é casado após noite romântica e decide contar para a esposa; que tem reação inesperada

Uma mulher achou que as coisas estavam indo bem depois de se evolver com um homem por algumas semanas que conheceu no Tinder.

Mas depois de ir até a casa dele e ter uma noite romântica, Haley ficou chocada ao descobrir que ele estava mentindo - e na verdade era casado.

Como detalhado pelo site The Sun, em uma visita em sua casa (onde estava sozinho), ela acabou precisando utilizar o quarto do boy, quando acabou descobrindo tudo.

Mulher descobre que pretendente é casado após noite romântica e decide contar para a esposa

“Entrei no banheiro e, quando olho em volta, vejo uma toalha cobrindo uma prateleira”, continuou ela.

“Eu olhei e havia duas escovas de dentes no porta-escovas, uma delas era rosa”.

“E eu vi produtos de cabelo e outras coisas - ele é careca, então ele não precisa dessas coisas”.

Ao questionar o homem, ele respondeu: “Sim, desculpe, eu deveria ter lhe contado, sou casado”.

Segundo o site, ela foi embora e naquela noite ele mandou uma mensagem pedindo que ela não dissesse nada.

Reação inesperada

No entanto, depois de pensar muito sobre o tema, ela decidiu visitar a esposa e contar o ocorrido.

Sem revelar como marcou o encontro, Haley disse para a eposa que ela e Peter haviam “se conhecido no Tinder” e acabaram “fazendo sexo”.

“Tinha a sensação de que isso estava acontecido, para ser honesta com você, mas estou chocada agora”, respondeu a esposa, antes de perguntar para uma terceira pessoa: “Você pode me pegar um copo de água, por favor? Não estou me sentindo bem.”

“Vou resolver isso com ele - tenho muitas coisas para fazer agora”, concluiu.

Haley acrescentou em outro vídeo no Tiktok, no qual revelou que recebeu uma mensagem de texto da esposa depois, perguntando se ela estaria disposta a uma nova conversa.

Ainda de acordo com as informações, ela ainda não tomou uma decisão sobre isso.

Com informações do site The Sun