Menino 10 anos é internado após ser abusado por 4 homens e infectado com HIV Foto ilustrativa - Freepik - @spukkato

Um menino de 10 anos, cuja identidade foi preservada, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital de Yapacaní, cidade na Bolívia, após ser abusado sexualmente por 4 homens e infectado pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV).

De acordo com o detalhado pelo portal Publimetro, o caso se tornou conhecido esta semana após a família denunciar os ataques e o grave estado de saúde que se encontra a criança.

Atenção: queremos alertá-lo que a partir deste ponto este texto pode conter relatos de violência, o que pode despertar gatilhos emocionais.

Sobre os abusos sofrido pelo menino

As suspeitas que se têm até o momento é de que os abusos começaram há aproximadamente um ano e não tinham sido denunciados anteriormente, uma vez que o menor estava sob ameaça de seus agressores, que afirmavam que poderiam causar danos à criança e sua família.

O diretor da Força Especial de Combate à Violência de Santa Cruz, Carlos Oporto, reforçou que os indivíduos que protagonizaram o ato violento tem as respectivas idades: dois menores, de 15 e 17 anos, e dois adultos, de 23 e 28. Este último morreu no último ano.

Moradores revoltados

Após o caso se tornar conhecido, moradores lincharam um dos homens acusados do crime, antes de entregá-lo à polícia. Ele enfrenta acusação de estupro agravado e estava no tribunal quando vizinhos invadiram o recinto e o retiraram à força e o despiram em praça pública, antes de entregá-lo novamente às autoridades.

Agora, ele foi encaminhado para um presídio, local em que deverá cumprir a prisão preventiva.

Sobre a detenção

Até o momento, somente dois dos acusados foram detidos e o terceiro encontra-se fora do país vizinho ao Brasil. Além do menino de 10 anos, outras três possíveis vítimas foram identificadas e tiveram as queixas adicionadas ao processo.