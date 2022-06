Jovem afirma ser alvo de bullying por conta de seu nome ‘incomum’

Uma jovem de 19 anos está passando por diversos problemas por conta de seu nome “incomum”. Segundo ela, o nome a fez ser alvo de bullying durante toda a idade escolar e causou uma série de problemas relacionados com sua autoestima.

Em uma postagem do Reddit, que foi compartilhada pelo The Mirror, a jovem, chamada Tansy, conta que sempre foi intimidada por causa de seu nome e que agora, já maior de idade, pretende mudá-lo legalmente.

“Tive uma discussão com meus pais sobre o meu nome. Eu não esperava que eles ficassem tão chateados com toda a situação”, explica.

“Meus pais são um tanto quanto hippies e me tiveram quando ainda eram adolescentes, então acho que isso os influenciou a escolher um nome ‘estranho’ pra mim.”, explica a jovem antes de contar sobre as atitudes que precisou tomar para evitar ser alvo de intimidações.

Em uma tentativa desesperada de parar com as agressões sofridas na escola, aos 13 anos ela pediu para professores e amigos pararem de chamá-la de Tansy e adotarem o nome Tara, com isso, ela relata que as únicas pessoas que a chamam pelo nome de registro são seus pais.

“Eles não ficaram nada felizes quando descobriram que eu me recuso a atender pelo nome de Tansy e que me apresento a todos como Tara”.

Ela decidiu tornar a mudança oficial

Após completar 19 anos, ela agora tenta mudar legalmente seu nome para Tara e justifica sua decisão afirmando ser a forma como grande parte das pessoas próximas a conhecem.

“Eu decidi conversar com meus pais sobre isso e eles ficaram extremamente magoados com isso. Eles me questionaram sobre o motivo pelo qual odeio meu nome e eu respondi que parece com o nome de um cachorro, isso os deixou ofendidos”.

“Depois disso eles me disseram que é algo desrespeitoso eu querer trocar o nome que eles escolheram para mim com tanto carinho e que parece um ‘tapa na cara’. Independente da minha decisão, eles afirmaram que sempre vão me chamar de Tansy”, desabafa a jovem.

Segundo ela, a reação dos pais pareceu ser exagerada e desproporcional ao comparada com as agressões que ela sofreu por conta do nome, mas ainda assim ela se sente mal em saber a forma como eles se sentem.

Para os usuários do Reddit, a troca do nome é uma escolha dela: “É horrível dizer a eles que parece um nome de cachorro e desprezar o cuidado que tiveram na escolha do seu nome”, comentou uma pessoa.

“Você não precisa manter o nome, mas não tenha atitudes que os levem a entender que te ofenderam ou menosprezaram ao escolher este nome”, afirmou outra.

“Eu também fui nomeada com um nome incomum e que todo mundo fala errado. Na 7ª série eu decidi mudar. Detesto o nome e só meu irmão ainda insiste em me chamar por ele. No começo meus pais odiaram minha decisão, mas hoje me respeitam”, compartilhou uma terceira pessoa.