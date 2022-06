Homem afirma que foi abduzido por OVNI e relata como foi experiência

Não são incomuns os casos em que pessoas afirmam que foram abduzidas por objetos voadores não identificados (OVNIS) e que tiveram contato com extraterrestres, certo? E, para quem está curioso, a história de Juan Óscar Pérez, um homem argentino, é uma delas e aconteceu, segundo ele, quando tinha 12 anos de idade.

Em seu relato para um documentário do History Channel, Juan contou que estava no meio do campo com seu cavalo quando identificou um OVNI. Ele contou mais detalhes de como foi este momento: “Era como uma caixa, mas com uma cúpula alta e redonda. Eu queria entrar. Acenderam-se como luzes de muitas cores e como o cavalo estava com medo amarrei-o a uma enorme escada que saía, que me lembro era cinzenta e muito fria”, disse.

À produção, Pérez revelou que infelizmente acabou perdendo seu cachorro, que ficou dentro do OVNI e a quem considerava como seu melhor amigo.

Homem não foi único da família a ter esta experiência

Embora a experiência o tenha marcado para o resto da vida, Juan ficou ainda mais surpreso ao saber que a mãe também viveu um fato semelhante.

De acordo com a história compartilhada, em 6 de setembro de 1978, quando a mãe do homem argentino também tinha 12 anos, caminhava pelo campo com seu cachorro, quando uma luz vinda do céu e de uma nave iluminou a imensidão e levou o animal embora.

Durante a sua conversa, Óscar disse que a mãe nunca mais foi a mesma e ressaltou que a mulher tem premonições e “uma percepção especial”. Como destaque, lembrou uma situação que aconteceu semanas antes com seu neto, em que a mulher disse que “Nico está sangrando” e poucos minutos depois a cunhada ligou e contou o que havia acontecido.

Por fim, Pérez disse que recentemente sua família teve sua última “experiência alienígena” quando uma luz intensa iluminou o céu e um forte brilho foi visto. Nesta ocasião, a mãe se escondeu dentro de casa, com medo, mas sua irmã permaneceu no local e viu um cachorro latir para a nave que estava a aproximadamente 4 metros do chão. O animal nunca mais foi visto.

Veja a seguir o vídeo com mais detalhes deste caso. (Se não conseguir visualizá-lo, basta que acesse o link).