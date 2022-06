Desesperada, mãe decide cobrar aluguel para tentar conscientizar a filha adolescente

Uma mãe está desesperada para tentar ajudar a filha adolescente, mas não sabe o que mais poderá fazer para que a jovem assuma responsabilidades.

Conforme informações divulgadas pelo The Mirror, ela buscou ajuda por meio de uma postagem feita no fórum online Mumsnet.

Em seu texto, publicado de forma anônima, ela conta que a filha, de 16 anos, está tratando sua casa como um centro de acolhimento, em que ela pode simplesmente chegar e sair a qualquer hora e sem aviso.

“Minha filha tem 16 anos, faz 17 em setembro. Ela está terminando a escola neste mês, digo ‘terminando’ porque ela só foi nas aulas por duas vezes durante todo o ano. Ela tem alguns problemas de saúde mental e nos últimos meses ela fez minha vida virar um inferno”.

“Ela parou de voltar para casa, eu nunca sabia onde ela estava. Soube que ela estava usando drogas e tive oficiais do serviço social e policiais direto em minha casa. Ela é rude comigo em algumas ocasiões e não conseguimos mais ter um relacionamento bom”, conta a mulher.

Em seu relato ela explica que a situação da filha está começando a estabilizar depois que ela conseguiu um emprego de final de semana e diminuiu o consumo de drogas. “Apesar disso ela trata a casa como se fosse um centro de acolhimento”.

Ela não sabe mais o que fazer

Contando sua história, a mãe explica que a filha não pretende ir para a faculdade e não tem planos para o futuro. “Ela vai trabalhar em tempo integral em seu trabalho de fim de semana e vai receber mais do que eu como mãe solteira com dois filhos”.

“É justo eu passar a cobrar um ‘aluguel’ dela já que ela gasta seu dinheiro com comida e drogas? Quando a questionei ela disse que mal vem aqui, mas em alguns dias ela aparece de madrugada para dormir ou de dia para tomar banho. A casa virou uma ‘base’ para ela ficar quando não pode estar com o namorado”, explica.

Diante da situação, os usuários do fórum se mostraram solidários com a mãe e disseram que ela deverá garantir que a filha saiba o motivo da cobrança. “Se ela pode gastar com outras coisas desnecessárias, ela pode pagar para ‘usar’ sua casa como um hotel”, afirmou uma pessoa.

“Você pode usar o dinheiro do ‘aluguel’ dela para ajudá-la com terapia ou até mesmo um fundo estudantil para o futuro. Guarde na poupança para isso”, sugeriu outra pessoa.