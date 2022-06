Vídeo: mulher aprendendo a dirigir erra marcha ré e cai com carro em abismo

Nem sempre a melhor opção é a mais barata ou a mais fácil. E quando se trata de aprender a dirigir, com certeza o melhor caminho é inscrever-se em uma autoescola e aprender com pessoas capacitadas, apesar do alto custo.

Um acidente ocorrido em Santander, na Colômbia, é um exemplo claro do risco do autodidatismo, em alguns casos.

Uma mulher de 49 anos que estava aprendendo a dirigir pegou a caminhonete do marido e tentou manobrá-la, dando ré, mas perdeu o controle do veículo e caiu em um abismo com o carro.

As imagens gravadas depois do acidente mostram o automóvel completamente destruído no pé do morro, em meio ao mato e a bananeiras.

VEJA O VÍDEO DO CARRO DESTRUÍDO NO FINAL DO ABISMO:

Como Ligia Olago Suárez fue identificada la mujer que falleció en la tarde de este martes en un accidente de tránsito en zona rural de Matanza.#qhubo #Noticias #AsíPasóhttps://t.co/4YljKeR0Tj pic.twitter.com/hUlmv5aGuT — Q'hubo Bucaramanga (@qhubobga) June 7, 2022

De acordo com o Corpo de Bombeiros local, o marido estacionou a caminhonete porque ia viajar, ma a mulher que estava aprendendo a dirigir quis manobrá-la para deixar pronto para a partida, mas acabou rolando abaixo em um abismo de aproximadamente 100 metros de altura.

A mulher ainda foi socorrida com vida, mas morreu logo ao dar entrada no hospital em função dos graves ferimentos que sofreu com a queda. Segundo o Publimetro Equador, ela foi identificada como Ligia Olago Suárez.

