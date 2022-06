Vídeo flagra gaivota roubando salgadinhos em um supermercado

Funcionários de um supermercado informaram que um notório “ladrão de salgadinhos” voltou a atacar na região. Segundo eles, a gaivota Steven é uma velha conhecida dos local e já causou um prejuízo de aproximadamente 300 libras (R$1800) para a loja em questão.

Segundo o The Mirror, a gaivota já conquistou sua fama entre os moradores de Paignton, no Reino Unido. De alguma forma ela conseguiu desvendar a forma como as portas automáticas funcionam e aprendeu a entrar na loja sem ser notada.

Com isso, o animal passou a realizar pequenos furtos, dando preferência para pacotes de batatas fritas e Doritos de queijo. Em seu último “ataque”, Steven decidiu se servido de um pacote de Mini Cheddars.

Imagens da câmera de segurança mostram a ave entrando no local assim que as portas se abrem, pouco tempo depois ela sai para a rua carregando um pequeno pacote com o bico.

Sem sucesso, os funcionários do mercado ainda tentaram deter Steven, que conseguiu sair rapidamente em direção à rua principal.

Figurinha carimbada

Conforme informações dos funcionários, Steven visita a loja ao menos 3 vezes por dia e, a cada visita, sai levando um novo pacote.

Acredita-se que seus furtos tenham totalizado ao menos 17Kg de comida no período de 1 ano, mas os números podem ser ainda maiores.

Mudando constantemente suas preferências, a gaivota já foi vista carregando pacotes de Mini Cheddar, Doritos e até mesmo batatas fritas.

O último roubo de Steven foi registrado por Liam Brown: “Eu o vi entrar algumas vezes, mas desta vez ele pulou pelo capô do meu carro e eu comecei a gravar. Sabia que ele estava tramando algo”.

“Ele então entrou na loja e depois saiu levando um pacote de Mini Cheddars”, conta Liam.

Segundo uma funcionária do mercado, que preferiu não se identificar, os furtos de Steven são diários: “É uma ocorrência comum, acontece ao menos uma vez por dia. Ele é exigente, mas ama Doritos. Precisamos afastá-lo porque não queremos mais problemas com o estoque”.