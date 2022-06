Tatuagem ‘motivacional’ vira motivo de piada após erro na escrita

Um homem decidiu compartilhar sua tatuagem “motivacional” como forma de motivar as pessoas a prestarem atenção ao tatuarem frases e textos escritos.

Conforme a publicação realizada pelo The Sun, o desenho foi compartilhado no Reddit onde os demais usuários da plataforma tiveram a possibilidade de comentar, e especular, sobre qual mensagem a tatuagem está transmitindo.

Contando sua história, o homem explica que pretendia escrever a frase para utilizá-la como um lembrete diário para se motivar a superar os obstáculos e permanecer firme diante das dificuldades.

Por este motivo, ele optou por escrever o texto “A vida é dura, mas você também” em seu antebraço, completando um desenho já existente.

No entanto, ao executar a tatuagem, o tatuador acabou distorcendo as letras e até mesmo cometendo um erro de gramática, o que criou graves problemas de interpretação.

Apesar disso, a frase foi cuidadosamente posicionada ao lado de uma delicada flor vermelha que foi tatuada anteriormente no braço do homem, fazendo com que ao menos o visual da arte seja harmônico.

Resultado desastroso

Mesmo tomando cuidado com o alinhamento do texto e a caligrafia cursiva, de alguma forma o tatuador acabou “amassando” algumas vogais e consoantes que alteraram o sentido da frase e a tornaram praticamente incompreensível.

Desta forma, a tatuagem gerou um grande debate entre os usuários que tentaram desvendar o texto no espaço dedicado para a publicação de tatuagens ruins no Reddit.

Após algum tempo, diversas pessoas começaram a tentar descobrir o que estava escrito na tatuagem: “A vida é difícil, mas é ere yaus!”, arriscou um.

Leia também: Erro em tatuagem faz lutador francês ser alvo de piadas

“Demorei um pouco para entender, mas acho que deveria dizer ‘A vida é dura, mas você também é’. As letras estão completamente ilegíveis”, confirmou outro.

Outra pessoa foi além, e deu uma nova interpretação para o texto: “A vida é difícil, mas é você”.

Por sua vez, outro usuário se deteve em comentar que o artista perdeu a oportunidade de fazer uma obra visualmente agradável ao conectar o caule da flor de forma estilizada com a letra “L”.