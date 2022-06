‘Quero me separar porque minha esposa só sabe cozinhar macarrão instantâneo’

Depois do pedido de separação em que a alegação principal era de que o esposo era careca, um novo caso repercutiu internacionalmente após um homem pedir o divórcio por um motivo peculiar: a esposa só cozinhava macarrão instantâneo todos os dias. O fato aconteceu em uma cidade na Índia.

Segundo informações, a história foi apresentada no final do último mês, pelo Juiz Chefe do Tribunal Distrital e de Sessões de Mysuru, que compartilhou detalhes de um dos inusitados casos que teve que resolver quando era juiz no distrito de Ballari.

“O marido disse que sua esposa não sabia preparar comida além do macarrão Maggi. Era macarrão no café da manhã, almoço e jantar. Ele reclamou que sua esposa foi ao supermercado e só trouxe macarrão instantâneo”, lembrou o magistrado.

Embora a solicitação tenha um motivo inusitado, o juiz reforçou que o casal, que já não estava mais morando junto, conseguiu efetivar o pedido de separação sem grandes problemas.

Número de divórcios tem crescido

“Os casos de divórcio estão aumentando dramaticamente ao longo dos anos. Os casais devem ficar juntos por pelo menos um ano antes de pedir o divórcio. Se não existisse tal lei, haveria pedidos de divórcio diretamente dos salões de casamento”, reforçou o juiz que atua em uma comarca com cinco varas da família, cada uma com “com cerca de 500 processos matrimoniais, e desses cerca de 800 processos estão para pedir divórcio”.

