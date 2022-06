O que você vê primeiro nesta imagem pode dizer sobre como você enxerga os outros

O que você vê na imagem acima? Sua primeira percepção deste desenho pode revelar a forma como você vê as pessoas ao seu redor e como elas podem se sentir com sua presença.

Segundo o portal The US Sun, existem duas possibilidades diferentes. É tudo uma questão de ilusão de ótica. Veja novamente e preste bem atenção sobre qual é o ponto para onde seu olhar é direcionado assim que você bate o olho na imagem:

O que você vê primeiro nesta imagem? (Foto: Alamy Stock Vector)

Deu para perceber? No preto, você consegue visualizar o desenho de dois rostos se encarando, enquanto no branco você vai ver o desenho de uma árvore. E então, que você viu primeiro?

Confira o resultado a seguir:

Se você viu primeiro a árvore

Quem vê primeiro a árvore neste desenho tem uma tendência a ser uma pessoa que presta muita atenção aos detalhes da vida. Isso não é necessariamente algo ruim, pois é uma característica desejada por várias pessoas.

Além disso, também pode indicar que você tem uma predisposição a ter uma boa interpretação sobre o humor das outras pessoas. Tal habilidade pode te livrar de diversas situações embaraçosas, por exemplo, ou mesmo te ajudar a driblar possíveis problemas.

Se você viu primeiro os dois rostos se encarando

Já quem enxerga primeiro os dois rostos que parecem estar olhando um para o outro tende a ser uma pessoa lógica. Isso indica que você deve ser mais propenso a ser calmo e racional na forma como lida com as situações.

Também indica uma forte habilidade em fazer com que, naturalmente, as pessoas se sintam confortáveis e à vontade perto de você. Isso porque você tem uma capacidade de raciocinar com os outros, mesmo que esteja se sentindo agitado ou nervoso.

