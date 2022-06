Mulher se irrita e rebate sogra após ela dizer que o filho estava com a mulher ‘mais linda’ do casamento (Reprodução/Pixabay - GloriaAgostina)

Uma mulher desabafou no Reddit, nesta quarta-feira (8), através do usuário throwaway64933665, após receber um comentário de sua sogra em um casamento. De acordo com ela, a convivência com a mãe de seu marido não é a das melhores, pois a sogra não gosta muito dela. “Mas somos civilizadas uma com a outra”, afirmou.

No dia anterior ao relato, a mulher contou que foi buscar sua sogra sozinha para o casamento de uma parente, pois o marido já estava no local. Ao se deparar com a mãe de seu esposo, ela revelou ter sida olhada de cima baixo e questionada: “Você está vestindo isso?”

O comentário da sogra no casamento

“Eu apenas revirei os olhos e dirigi. Chegamos ao casamento e tomamos um copo de vinho enquanto esperávamos a festa de casamento para tirar fotos. Ela então viu a dama de honra com quem Jim [o marido] estava emparelhado e disse: ‘Oh, que garota linda’ e depois comentou que Jim estava com a mulher mais bonita do casamento, enquanto me olhava de cima a baixo”, escreveu a mulher.

De acordo com o relato, ela ficou envergonhada ao notar que a família olhava para ela após o comentário da sogra. Contudo, manteve a calma e replicou: “Sério? Ela pode ser a mais bonita do casamento, mas sou a mulher mais bonita da vida dele!”

“Então brinquei com meu copo e disse: ‘Pois é...’. A família começou a rir e Mylah [a sogra] ficou com o rosto vermelho. Ela colocou o copo na mesa, se levantou e saiu”, disse a autora do relato.

“Depois do casamento, ela discutiu comigo por ‘responder’ e ser desrespeitosa com ela na frente de sua família. Fui para casa e Mylah mandou sua filha enviar uma mensagem para me dizer que eu me comportei terrivelmente e deveria me desculpar na próxima vez que eu a ver”, finalizou.

