Mãe descobre que esposo abusava de sua filha de 7 anos após revisar seu celular

A mãe de uma criança de apenas 7 anos, da cidade de Monte Grande, na Argentina, denunciou recentemente seu esposo à polícia após descobrir que o companheiro abusava sexualmente da filha.

Segundo informações do portal Publimetro, a mulher desconfiava de uma possível infidelidade de seu marido, um homem de 36 anos, então resolveu revisar seu celular e acabou descobrindo o crime.

Embora não seja possível ver os rostos nos registros encontrados, a mãe descobriu que se tratava da filha e de seu companheiro ao reconhecer detalhes como a roupa da menor, o cinto do companheiro, sapatos, entre outros.

A suspeita da promotoria

Verónica Pérez, que é a promotora responsável pelo caso, acredita que o homem, cuja identidade não foi revelada, pode ter compartilhado o conteúdo em sites de pronografia infantil. Além disso, outra hipótese trabalhada é de que os abusos podem ter começado em 2019, quando a criança tinha apenas 4 anos. O sujeito detido se negou a dar qualquer declaração.

Agora, o caso segue sob investigação e não há atualizações até o momento.

