Levou uma surra: passageiros param ônibus para defender jovem agredida por parceiro na rua

Uma jovem que estava sendo agredida no meio da rua por seu namorado foi salva por um grupo de trabalhadores que obrigou o motorista a parar o ônibus e desceram para dar uma lição no agressor, na Argentina. A notícia foi publicada no Publimetro Chile.

As câmeras de segurança do local mostram o exato momento em que a mulher, que vestia uma mochila, tentava se desvencilhar do agressor, que a empurra e depois puxa para mochila, enquanto grita com ela. A jovem chega a cair no chão com a violência do namorado.

Mas um ônibus que passava na pista ao lado de repente para e um grupo de trabalhadores desce correndo e parte para cima do rapaz, que ainda tenta se defender pegando uma pedra do chão, mas o grupo aplica uma verdadeira surra nele, com socos e chutes, até o rapaz ficar caído no cão.

As imagens também mostram outro homem que passava pelo local como se nada estivesse acontecendo, enquanto o casal discutia.

LEIA TAMBÉM: Mulher viraliza após falar ‘idioma alienígena’ em programa ao vivo de TV; veja

Todos juntos contra la violencia machista. pic.twitter.com/H4fmmPmLUB — Eleméntal (@ElementalELM) June 7, 2022

O vídeo foi postado no Twitter e teve 240 mil curtidas e 36 mil retuítes, com os internautas comemorando a intervenção dos trabalhadores para ajudar a mulher que sofria violência do parceiro. Com frases como “todos juntos contra a violência sexista”, eles postaram uma série de declarações apoiando a ação e demonstrando satisfação com o desfecho do agressor.

“Desculpe, mas sinto satisfação vendo o vídeo... já vi umas 10 vezes”

“Sinto satisfação”

“Eu amo o Twitter. Combater a violência com violência não é a solução. Mas atropele-o com o ônibus e faça parecer um acidente.”

Pode interessa também: