Ela quer homenagear sua cultura ao nomear o filho, mas seu companheiro é contra

Um casal está tendo problemas para decidir o nome de seu bebê. Enquanto o pai quer nomear a criança de forma “comum”, a mãe está decidida a escolher o nome de seu filho com base na cultura indiana.

Em uma publicação realizada no Mumsnet, e compartilhada pelo Newsweek, a mulher conta que esta é sua segunda gestação. Ela é mãe de um menino chamado Aryan, fruto de seu relacionamento anterior.

Ela, que é de origem indiana, cresceu na Inglaterra sem deixar suas raízes culturais para trás. Desta forma, o casal está tendo problemas para escolher o nome do bebê uma vez que ele prefere por um nome europeu enquanto ela quer um nome de origem indiana.

“Meu companheiro gosta de nomes tradicionais ingleses, mas eu gosto de coisas incomuns e preferia um nome étnico inspirado na cultura indiana. Estou disposta a usar um nome étnico que também seja ‘comum’ por aqui, mas meu parceiro não aceita”.

Segundo ela, um dos principais argumentos de seu parceiro é que eles moram na Inglaterra e, por tal motivo, deverão usar um nome de origem inglesa.

Eles não conseguem chegar a um acordo

Continuando seu relato, a mulher explica que, em determinado momento, o companheiro decidiu sugerir um nome incomum, sendo este Harlequin. “Eu disse a ele que era algo muito relacionado a um personagem e nada tradicional. Pensei que ele estava brincando e até mesmo ri. Outras possibilidades que ele sugeriu foram: Emma, Harriet, Arthur e Eleanor”.

“Para mim, seria algo como: Zia, Cyra, Pari ou Zephyr. A mãe dele quer Francis. Existem também alguns nomes com os quais posso me comprometer como Nina, Anna e Summer”.

Em uma nova atualização, ela compartilhou que seu filho também está se sentindo pressionado com a questão do nome: “Ele diz que será um irmão com aparência diferente e com um nome alienígena”.

“Pode ser horrível da minha parte, mas não me vejo sendo mãe de uma criança com os nomes que ele escolheu. Sou indiana, meu ex é indiano, meu filho é indiano e meu parceiro é inglês. Apesar disso, todos fomos criados na Inglaterra”.

Para outros usuários do fórum, ela tem razão em querer manter sua cultura e tentaram sugerir novas opções: “Tente algum outro nome com a letra “A”. Não sei como isso é na sua cultura, mas podem combinar com o nome de seu filho e agradar seu companheiro”.

“Como vocês não são casados, as decisões sobre nomes são suas. Deve existir algum nome com o qual vocês concordem”, afirmou outra pessoa.