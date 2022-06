VÍDEO: Homem se desespera ao ser agarrado por orangotango em zoológico e imagem viraliza

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um rapaz sendo agarrado por um orangotango em um zoológico. Nas imagens é possível ver quando o jovem se aproxima da jaula e o animal o segura pela camisa, deixando-o desesperado (veja no vídeo abaixo).

Não há informações precisas sobre o local e a data de quando o vídeo foi gravado. Ele foi compartilhado por diversas páginas na internet e até mesmo pelo ator norte-americano Jamie Foxx e pelo rapper Snoop Dog.

O vídeo ainda mostra quando outras pessoas que estavam no local aparecem para ajudar o rapaz e fazem um verdadeiro “cabo de guerra” com o orangotango, que segue segurando o jovem pelas pernas. Depois de muito esforço, no entanto, eles conseguem libertar o rapaz, que saiu ileso.

A internet não perdeu tempo e já fez inúmeras paródias, algumas delas trocando o áudio original do vídeo por uma discussão entre humanos, como se o orangotango e o humano estivessem enfrentando uma acalorada discussão.

Boa ação

Mas nem sempre os orangotangos são “malvados” com os seres humanos. Em 2020, um encontro emocionante entre um animal e um homem encantou o mundo.

Na ocasião, Anil Prabhakar capturou o momento em que um homem andava em uma água infestada de cobras, em Bornéu, e um orangotango decidiu ajudá-lo.

Prabhakar estava em uma floresta administrada pela Borneo Orangutan Survival Foundation (BOS) quando observou a cena. “Vi um orangotango chegar muito perto dele e apenas oferecer sua mão”, disse à CNN.

