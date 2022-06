Mãe corta genitais de esposo enquanto dormia por abusar de sua filha de 15 anos

A mãe de uma adolescente de 15 anos, do Vietnã, repercutiu internacionalmente com sua história após cortar o pênis e testículos do esposo, uma vez que descobriu que o sujeito havia abusado sexualmente de sua filha.

Segundo detalha o portal Publimetro, o crime foi descoberto após a mãe da jovem instalar uma câmera na cama da adolescente, que já havia sinalizado que o padrasto, de 29 anos, tinha apresentado um comportamento “incomum”.

Como reação, a mulher, cuja identidade não foi revelada, esperou que o companheiro dormisse e então cortou seus órgãos genitais e os jogou no lixo, enquanto o homem permanecia ensanguentado.

Mãe se entregou à polícia

Após a atitude adotada com o parceiro, a mulher se entregou à polícia, junto com a gravação da câmera que mostrava a ação de seu esposo. Oficiais confirmaram que o homem já possui histórico por casos de abusos anteriores.

E, embora os médicos tenham conseguido salvar a vida do padrasto da adolescente, não conseguiram reimplantar o órgão genital. “A operação foi muito difícil para o médico porque a ferida estava completamente aberta. Além disso, cortar o pênis com uma faca requer evitar a infecção para salvar a vida do paciente”, explicou o doutor Dinh Khac Truong.

Agora, tanto os abusos sexuais protagonizados pelo homem, quanto a atitude da mãe da adolescente estão sendo investigados.

