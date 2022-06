Jovem diz para prima que ‘ela não é tão bonita quanto pensa’ após atitude ‘desrespeitosa’

Nesta segunda-feira (6), uma jovem, de 16 anos, desabafou no Reddit sobre um desentendimento que teve com a prima, de 17 anos. Através do nome de usuário besos_for_jongho na plataforma, a internauta contou que sua prima costuma ser ‘sincera demais’ em relação a tudo.

“Ela diz o que sente e eu não tenho problema com isso, na maioria das vezes. Eu normalmente a deixo falar, embora eu não concorde com o que ela diz. Há algumas coisas que minha prima diria, mas eu não”, iniciou o relato.

Segundo a jovem, sempre quando mostrava fotos de seus amigos a sua prima, ela dizia que eles eram feios. A autora do relato não concordou com as suposições de sua prima e acredita estarem sempre erradas.

O comentário da prima

De acordo com a autora do relato, a jovem convidou sua prima para sair com ela e com os amigos. Contudo, ela não esperava o que viria pela frente. A opinião de sua parente foi um pouquinho além da conta...

“Minha prima olhou minha amiga bem nos olhos e disse: ‘Você não é tão bonita, agora que consigo ver’. Essa minha amiga é muito insegura com a aparência dela e eu disse isso à minha prima antes. Minha amiga pediu licença para ir ao banheiro e duas outras garotas a seguiram”, escreveu ela.

A jovem revelou ter sentido raiva, pois sua prima sabia da insegurança da menina e achou que não teria problema em dizer que ela era ‘feia’.

“Virei-me para olhar para minha prima e levantei minha voz, dizendo a ela que não era tão bonita quanto pensa que é, e que minha amiga é muito mais bonita. Minha prima se levantou e foi embora. Parecia querer chorar”, continuou.

“Quando cheguei em casa, minha tia estava lá com minha prima no sofá. Elas querem que eu peça desculpas. Mas eu não quero. Ela desrespeitou minha amiga. Minha família inteira está brava comigo e não posso mais participar de eventos familiares até que eu me desculpe”, finalizou.

