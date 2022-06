Fã tira a roupa em show de cantor em Miami; assista

Uma cena inusitada marcou um show do cantor guatemalteco Ricardo Arjona, em Miami, nos Estados Unidos. Uma das fãs na plateia simplesmente tirou parte da roupa durante a canção “Nua”. O caso foi contado pelo Publimetro México.

O show fazia parte da turnê “Branco e preto”, e a fã em questão se trata da cubana Rocío Gallardo. Ela foi à apresentação na companhia do seu marido e, assim que a música começou, resolveu tirar a blusa, que usou como bandeira para chamar a atenção do cantor. Com o outro braço, ela cobriu o peito.

Segundo a reportagem do Publimetro, quando Ricardo Arjona se espantou quando viu a fã sem a parte de cima. Ele deixou de cantar por um momento e fez um gesto evidenciando surpresa.

A própria fã postou o momento em suas redes sociais. Confira:

Rocío disse que que seu marido não se importou com sua atitude quando as críticas começaram a chover.

“Não foi a ação, mas a coragem de sair de sua zona de conforto. Ontem foram os meus seios, mas amanhã é uma mudança financeira para a minha família, ou qualquer decisão, sei que tenho a coragem para fazê-lo. Sabendo 100% que você tem o apoio do seu marido, e nem uma porcaria sobre o que eles vão dizer”, escreveu a mulher na legenda do vídeo.

Além disso, Rocío afirmou que tinha o seu marido de um lado e a sua sogra do outro. Ela também estava perto de seu cunhado e um primo de seu esposo, então se sentiu segura em todos os momentos.

No vídeo, vê-se que depois que o artista a viu, a fã colocou sua blusa de volta e continuou curtindo o show.

Esta não é a primeira vez que algo assim acontece com Ricardo Arjona. Em uma ocasião, uma outra fã ficou sem roupa durante a mesma canção em um show e acabou abrindo uma conta no OnlyFans por conta de toda a repercussão.