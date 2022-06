Erro em tatuagem faz lutador francês ser alvo de piadas

A tatuagem do lutador apresenta um 'pequeno' erro de grafia (Reprodução / Instagram Jimmy Vienot)

Um lutador francês se viu em uma situação complicada depois que os fãs identificaram um erro de grafia em sua mais nova tatuagem.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, Jimmy Vienot pretendia homenagear as artes marciais ao fazer uma grande tatuagem em seu antebraço, ele só não esperava que um erro de grafia a transformasse em um insulto.

O lutador, que tem 26 anos, compartilhou uma foto em seu Instagram exibindo a nova tatuagem, e legendando a tradução do escrito em seu braço: “Muay Thai”.

No entanto, não levou muito tempo para que o homem, atual campeão de kickboxing SUPERKOMBAT na categoria peso médio, fosse avisado por seus seguidores sobre o engano cometido por seu tatuador.

Segundo os comentários, uma das letras foi escrita de forma errada, mudando completamente o significado da frase tatuada em seu braço e transformando a homenagem em uma palavra indelicada.

Os seguidores tentaram explicar

Conforme a explicação dos seguidores, o artista responsável pela tatuagem de Jimmy cometeu um pequeno erro ao tatuar a palavra “Muay Thai” seguindo a escrita tradicional tailandesa.

Ao invés de homenagear o esporte, o lutador acabou tatuando uma frase que faz referência aos genitais masculinos e seu tamanho.

Nos próprios comentários, um dos seguidores explicou: “Na realidade, precisaria ser a letra ม e não ฆ. A letra ม é que tem o som o de M. Com a letra ฆ você tem um som de C, o que pode dar à tatuagem um significado indesejado. Só para você saber. Tente corrigir isso o quanto antes”.

“Cara, ou seu tatuador é uma pessoal cruel, ou ele cometeu um pequeno erro. Sua tatuagem na verdade fala ‘p****’ e não Muay Thai”, avisou outro seguidor.

Além do aviso, outros seguidores decidiram demonstrar via emojis o significado da nova tatuagem do lutador, arrancando diversas reações de risadas dos demais, confira: