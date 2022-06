Australiana acorda após 3 meses em coma e tem surpresa nada agradável

Uma jovem australiana ficou três meses em coma e, ao acordar, teve uma surpresa nada agradável: seu noivo não apenas começou um novo relacionamento no período como nunca chegou a ir ao hospital visitá-la após o acidente que sofreu. A história foi compartilhada no TikTok e divulgada pelo portal “UOL” nesta quarta-feira (8).

Brie Durval tem 25 anos e mora no Canadá. Em agosto de 2020, ela caiu da cobertura de um bar e bateu a cabeça no chão. Sofreu um ferimento no cérebro e quebrou diversos ossos, precisando ficar em coma na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Universitário de Alberta.

Após acordar do coma, ficou ainda dois meses sem recobrar a memória. Foi só em janeiro do ano passado que ela tentou contatar o noivo, em busca de informações dele.

“Eu abri meu celular para enviar uma mensagem para ele e vi uma mensagem de uma mulher que dizia: ‘Eu estou com ele, ele se mudou e agora vive comigo e com meu filho. Por favor, não procure por ele’”, afirmou Brie em entrevista ao tabloide britânico “Mirror”.

Tempos de solidão

Brie Durval ficou meses em coma, sem a presença dos pois e do noivo Reprodução

Durante sua internação, a jovem não pôde contar com a presença dos pais devido às restrições aéreas impostas pela pandemia da covid-19 e, por isso, disse que se sentiu muito sozinha. Recebeu ajuda apenas de uma amiga canadense e da mãe dela.

“Eu tive muita dificuldade. Vivi uma experiência de quase morte, estava confusa, assustada, chorava literalmente todos os dias. Isso foi, definitivamente, algo pelo qual não quero passar de novo. Também não quero ficar longe da minha família de novo”, afirmou.

