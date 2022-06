Após pedido de casamento, homem é acusado de ‘estragar’ o casamento do irmão

Um homem causou uma grande confusão após pedir a namorada em casamento durante a celebração do casamento de seu irmão. Segundo ele, o pedido foi feito de forma espontânea e não com a intenção de tirar a atenção do casal.

Conforme uma publicação realizada pelo The Mirror, o homem compartilhou sua história no Reddit, onde pediu pela opinião de outros usuários da plataforma.

E seu relato ele conta que decidiu aproveitar o cenário paradisíaco, escolhido como plano de fundo para o casamento de seu irmão, para pedir a mão de sua companheira.

No entanto, ele não esperava que sua cunhada fosse reagir de forma agressiva e acusá-lo de “ridicularizar” seu casamento por fazer o pedido no mesmo dia.

O homem, que é irmão do noivo, conta que nunca se imaginou fazendo um pedido de casamento elaborado e extremamente romântico. Por este motivo ele achou que algo simples e privativo seria a melhor opção para oficializar o pedido diante de sua companheira.

Segundo relato, ele conta que apesar de estar junto de sua companheira há anos, eles nunca chegaram a conversar efetivamente sobre um pedido de casamento. No entanto, ele chegou a fazer uma brincadeira sobre essa questão quando o filho do casal nasceu.

Ninguém percebeu até eles contarem

Na ocasião ele comentou com a companheira que um dia ele a “pediria em casamento em uma praia ao pôr do sol”. “Estávamos sozinhos, sem ninguém prestando atenção em nós porque havia 100 pessoas lá. Eu apenas perguntei a ela: ‘então, estamos numa praia, ao pôr do sol... você quer se casar comigo?’”.

“Ela disse que sim, demos boas risadas, tiramos uma selfie juntos e depois de um tempo caminhamos de volta até o local onde seria realizada a recepção”, relata o homem.

Conforme sua publicação, eles não compartilharam com ninguém sobre o pedido durante a recepção ou o dia da celebração do casamento do irmão, a história veio a publico somente alguns dias depois.

“Dois dias atrás, minha noiva postou a selfie em suas redes sociais e me marcou. Ela colocou uma legenda escrita “finalmente me casando com o amor da minha vida após um pedido de casamento ao pôr do sol’ e todos ficaram sabendo”.

“Aqueles que nos conhecem sabem que era uma legenda sarcástica e que era mais uma brincadeira do que qualquer outra coisa, mas meu irmão e minha cunhada nos ligaram falando que ridicularizamos o casamento deles com o nosso post, e que eu sou um idiota por fazer um pedido de casamento em um casamento”, conta o homem.

Apesar disso, para os demais usuários do Reddit, esse foi um dos raros casos em que o pedido não ofuscou os noivos que celebravam o casamento.

“Foi algo espontâneo e aconteceu em um momento privado e longe de todos os demais presentes. Além disso, vocês foram sensatos para fazer o anúncio após o casamento terminar”, comentou uma pessoa.

“Essa parece ser literalmente a única vez em que está tudo bem em fazer isso. Você não chamou a atenção de ninguém. Parabéns pelo pedido!”, finalizou outro.