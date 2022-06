Vovó tem reação inesperada ao ver a nova tatuagem da neta

Uma jovem decidiu registrar a reação de sua avó ao mostrar para ela sua mais nova tatuagem. O registro rapidamente viralizou nas redes sociais e conquistou os seguidores que a acompanham no TikTok.

Conforme a publicação realizada pelo The Sun, a jovem Hannah Dunne decidiu compartilhar a revelação de sua nova arte corporal para sua avó, Anne, que detesta tatuagens.

Em um vídeo publicado recentemente em seu perfil no TikTok, a jovem mostra o momento exato em que a avó percebe a nova tatuagem em sua perna e reage de forma inusitada.

Na legenda ela escreveu: “POV: Sua avó realmente detesta tatuagens”. Em seguida, na imagem, é possível ver o momento em que Hannah faz a revelação.

“Você está pronta? Pronta?”, pergunta ela para a avó pouco antes de mostrar o desenho que está escondido por sua calça.

A reação da avó viralizou

Após puxar apenas um pouco da calça, deixando somente parte do desenho a mostra, é possível ver que a avó de Hannah já se espanta com o desenho e grita, assustada: “Ohhh! Oh meu Deus!”.

Em seguida, Anne se preocupa com o tamanho da tatuagem feita pela neta: “Até onde ela vai? Ela vai até a sua virilha?”, questiona a idosa visivelmente preocupada.

Tentando brincar com a avó, Hannah afirma que sim, mas aparentemente sua avó não caiu na brincadeira e logo retrucou: “Oh não, não é verdade, é? Você vai se arrepender muito”.

“De verdade, quão alto ela vai?”, pergunta novamente Anne, sem conseguir esconder seu desgosto completo pela situação. “Oh meu Deus”.

Diante da reação da avó ela decidiu mostrar outra tatuagem, um pouco menor, um delicado cadeado em formato de coração feito em seu punho.

“Essa até que não é tão ruim”, reconheceu a idosa, que em seguida questionou: “Mas por que você tatuou uma fechadura? Por que alguém está trancado em seu coração?”, afirma mudando de assunto e, aparentemente, esquecendo da enorme tatuagem na perna da neta.

Nos comentários, alguns de seus seguidores se identificaram com a situação: “É literalmente a mesma reação da minha avó!”, disse uma pessoa.

“A reação dela com a segunda tatuagem é ainda melhor do que com a primeira!”, comentou outra.