Vídeo mostra homem passeando com cobra de 3 metros nos ombros em shopping

Imagens de um jovem passeando com uma cobra grande tranquilamente por um shopping de Cuiabá se tornaram virais nas redes sociais.

De acordo com o jornalista Lucas Bellinello, do portal Livre, o caso aconteceu no último domingo (5), quando dois jovens foram filmados carregando uma jiboia de tres metros de comprimento no Shopping Pantanal.

O dono do animal é Victor Alves Pulcherio, de 37 anos, um profissional de tecnologia que tem a cobra como animal de estimação. Ela foi adquirida de forma legalizada no criatório Jiboias Brasil.

É perigoso andar com uma cobra deste tamanho em locais públicos?

O dono do animal contou que, acompanhado de seu amigo, saíram para dar uma volta com a cobra conhecida como Gigi com um intuito: conscientizar as pessoas a não matarem esses animais.

“Querendo ou não foi uma forma de conscientizar as pessoas a não matarem serpentes. Da próxima vez que alguém ver uma jiboia na rua, vai lembrar que o animal não costuma oferecer risco”, explicou o amigo Luiz Henrique.

A cobra pode ser considerada mansa e saudável, pois está há mais de 10 anos em cativeiro e não apresenta riscos para as outras pessoas.

Cenas de Cuiabá!

É importante recordar que a jiboia está entre as maiores cobras o mundo, podendo medir até 4,3 metros de comprimento. Elas são encontradas por quase todo o Brasil, marcando presença nas tocas secas ou tropicais do território, mas também sendo encontrada em ambientes urbanos.

A jiboia não é venenosa e usa constrição para matar a presa, apertando-a até causar uma parada circulatória.

Meses atrás, esta cobra foi flagrada predando uma gaivota na praia do Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. Ela se atrapalhou e quase caiu na cabeça dos banhistas.

Mesmo com uma picada inofensiva, a jiboia tentará se defender ao se sentir ameaçada, retraindo a cabeça e o pescoço para dar um bote potente, em forma de S e produzindo assobios longos e altos, chamados de “o bafo da jiboia”.