TikTok: rato destrói sonho de jovem que guardava dinheiro em casa

Uma jovem peruana compartilhou no TikTok sua desventura após perder todo o dinheiro que juntou por meses e que guardava cuidadosamente escondido em sua casa.

Ela trabalhou por meses para juntar o dinheiro, cerca de três mil soles (equivalente a US$ 800 ou cerca de R$ 3,8 mil) em notas de valores distintos, mas quando foi pegar o dinheiro descobriu que um roedor havia feito picadinho das notas.

No áudio, é possível ouvir a mulher se lamentando, enquanto tenta reconstituir e colar as notas. “Minhas economias, meu dinheiro”, disse.

O vídeo teve quase 450 mil visualizações no TikTok, com muitos usuários se solidarizando e dizendo a ela que tentasse levar as notas e trocar no banco. Uma usuária disse que estava indo para casa correndo para resgatar seu dinheiro que estava escondido em seu sapato, debaixo de sua cama. Outro usuário disse que viu sua história em um jornal e disse que veio manifestar apoio, esperando que ela consiga trocar o dinheiro no banco.

De acordo com o vídeo, os 3 mil soles foram completamente destruídos pelo roedor misterioso, que não foi encontrado pela vítima do ‘roubo’ de cédulas. “Maldito rato, meus 3 mil soles, ahh ayy”, estava escrito na descrição do clipe.

ATAQUE DE CACHORRO

Imagens de uma câmera de segurança que filmava uma rua de Ribeirão Preto mostraram o exato momento em que um cão da raça rottweiller salta de um carro em movimento que passa pela rua para atacar um casal que passava com sua filho e seu cachorrinho de estimação.

Ataque é tão rápido que só dá tempo do homem pegar o filho no colo e da mulher pegar o cachorrinho da família. O rottweiller parte para furiosamente para cima da mulher tentando alcançar o cachorrinho e a deixa com vários arranhões nos braços, pernas e nas costas.

O dono do cão rapidamente parou o carro e correu para ajudar o casal que estava sendo atacado. Veja o vídeo: