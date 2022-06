Serial Killer usou anúncios de emprego no Facebook para enganar as vítimas

Um homem de 38 anos foi preso suspeito de matar ao menos seis mulheres. Ele utilizava falsos anúncios de emprego divulgados no Facebook para atrair suas vítimas.

Conforme publicado pelo The Mirror, Greek Roman teria identificado suas vítimas em potencial por meio de anúncios no Facebook. Ele oferecia vagas de emprego lucrativas para atrair as mulheres.

Encantadas com a possibilidade de uma recolocação profissional, as mulheres iam ao encontro de Roman em hotéis e cafés, acreditando que estavam comparecendo a uma entrevista de emprego.

Informações divulgadas pelas autoridades mexicanas apontam que uma de suas últimas vítimas, identificada como Viridiana Moreno Vasquez, teria sido determinante para a localização do possível assassino.

A mulher, de 31 anos, se encontrou com o suspeito depois de ver uma oferta de emprego no Facebook para atuar como recepcionista de hotel.

Ele atraía as vítimas com anúncios de emprego

O anúncio ao qual Viridiana respondeu via Facebook dizia: “Procura-se recepcionista para a área de Cardel. Atividades: atender chamadas e agendar compromissos. Salário: 1800 pesos (R$447 aproximadamente) por semana + bônus de pontualidade”.

A jovem mãe compareceu a suposta entrevista no dia 18 de maio e não retornou para casa. Seu corpo foi descoberto por investigadores em sacos plásticos, apenas cinco dias depois e suas roupas foram localizadas na casa alugada por Roman.

O homem foi preso em sua casa, ao lado de seu parceiro que não teve a identidade divulgada. Segundo informações das autoridades locais, ele possui um histórico de acusações relacionadas com casos de estupros relatados desde 2012, e já teria sido condenado pelo mesmo crime.

Ricardo Mejia Berdejo, subsecretário de Segurança Pública e Proteção ao Cidadão, declarou que a prisão foi efetuada na região de Querátaro, e afirmou que o homem é suspeito de matar ao menos outras seis mulheres nos estados de Morelos e Puebla.

Ele ainda informou que apesar de ser conhecido como Greek Roman, o suspeito atende por outros nomes, entre eles Juan Carlos Gasperin, Ricardo Dereck e Ricardo Crivelli.

Acredita-se que novas informações sobre o caso serão divulgadas nos próximos dias.