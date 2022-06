Nora decide adotar um cachorro com o mesmo nome de sua sogra

Uma mulher se viu em uma situação completamente inusitada depois de adotar um cachorro com o mesmo nome de sua sogra. Ela agora se recusa a mudar o nome do animal e garante estar “gostando do drama” causado pela sogra.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, uma amiga da mulher decidiu compartilhar o caso em uma postagem feita no Reddit, onde explica que a amiga se apaixonou pelo cachorro independente do nome do animal.

“Ela chegou no trabalho e me contou: ‘Eu realmente fez isso, adotei uma doce vira-lata de quatro anos chamada Tracey. No entanto, minha sogra também se chama Tracey e provavelmente não vai gostar de saber disso’.”, relata a mulher.

“Minha cachorrinha vai além de um animal adorável, tenho certeza que minha sogra vai amá-la também, mas estou disposta a encarar o drama caso ela reclame disso”, conta a mulher revelando as palavras da amiga ao explicar sobre os motivos de ter adotado o animal.

A sogra não gostou da ideia

Segundo o relato, a jovem conta que ao chegar no trabalho na segunda-feira seguinte a adoção da cachorrinha, ela decidiu questionar sua amiga sobre como a sogra reagiu ao saber o nome do animal.

Ela então relata: “Ela disse que a sogra ficou extremamente zangada, mas que seu marido não deu muita importância. A sogra exigiu que ela mude o nome do cachorro, mas ela não quer porque a cachorrinha tem esse nome há quatro anos”.

“Por outro lado, ela sugeriu dar um apelido para a cachorrinha, algo como Tray Tray, que a diferencie da sogra, e passou o dia fazendo piadas sobre isso. Eu não pude deixar de rir”, explica a mulher.

Após ver as fotos de Tracey ela afirma ter entendido os motivos da amiga não ter desfeito a adoção: “Ela é completamente adorável”.

Para os usuários do Reddit, a situação realmente acabou sendo engraçada e muitos se sentiram encorajados a compartilhar sua própria história.

“Um amigo meu acabou de dizer adeus a sua Miss Molly (uma cachorrinha), ela tinha seis anos e era adorável. Um amigo diferente trouxe sua neta, também chamada Molly, aqui em um dia no qual Miss Molly estava presente e precisamos diferenciá-la, a apresentando como a Molly ‘humana’ e não animal”, contou um usuário da plataforma.

“Ela poderia mudar o nome da cachorra para Gracie, ela absolutamente responderia ao novo nome depois de algumas guloseimas”, sugeriu outra pessoa.