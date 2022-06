Em um caso viral, uma mulher reencontrou um homem que ela ‘deu um fora’ no passado e se surpreendeu com uma atitude inusitada do rapaz.

Roxy Striar disse que decidiu parar depois de dois encontros, mas a coisa desequilibrada que ele fez quando a viu um ano depois foi totalmente inesperada, como detalhado pelo site The Sun.

“Quero contar a vocês uma história verdadeira”, Roxy começou seu vídeo viral do TikTok.

“É tão inacreditável que você não vai pensar que é uma história verdadeira, mas é”.

“Ele me convidou para um terceiro encontro e mandei uma mensagem recusando, e disse: Acho que você é um cara muito legal, mas não vejo isso indo a lugar nenhum”.

Ela disse que desejava o melhor para ele. O homem nunca respondeu à rejeição gentil dela – mas ele claramente nunca superou isso.

Mulher reencontra homem que ela ‘deu um fora’ no passado e se surpreende com atitude inusitada; totalmente inapropriada

Segundo o site, um ano depois, Roxy estava curtindo uma noite com um grupo.

“E o cara com quem eu saí em dois encontros um ano antes me viu do outro lado do bar e começou a se aproximar de mim”.

“Levei um minuto para descobrir quem ele era”, admitiu.

“Quando chegou perto de onde eu estava, ele virou as costas e soltou um peido horrível. Foi tão alto, as pessoas se viraram”. Depois disso, ele foi embora rapidamente, deixando ela chocada.

Ainda de acordo com as informações, o vídeo ganhou mais de 800 mil visualizações e alguns comentários horrorizados.

Com informações do site The Sun