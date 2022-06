Mulher morde e arranca parte da língua de homem que tentou abusar dela

Em uma tentativa desesperada de livrar-se de um homem que tentava estuprá-la, uma jovem da cidade de Quimilí, na Argentina, mordeu a língua do agressor, arrancando um pedaço.

Segundo o site TN, a jovem estava fechamento do estabelecimento comercial onde trabalha como empregado quando um homem chegou e perguntou se ela podia vender a ele um par de chinelos, pois no dia seguinte iria viajar e precisava muito comprá-los.

A jovem já tinha apagado a luz da loja e estava fechando a porta, mas diante da insistência dele resolveu reabrir as portas. No momento em que ela se virou e reabriu a porta, ele a empurrou para a parte do fundo da loja e tentou abusar dela.

Una adolescente le cortó con sus dientes la lengua al hombre que intentaba abusarla https://t.co/mt8wKli6OY — TN - Todo Noticias (@todonoticias) June 7, 2022

Quando ele tentou beijá-la a força, ela mordeu sua língua com toda a raiva e medo que estavam acumulados e arrancou um pedaço. O agressor começou a sangrar muito e ainda tentou roubar o dinheiro do caixa, mas a moça lutou com ele e conseguiu colocá-lo para fugir. Ele só roubou o celular da jovem.

LEIA TAMBÉM: Mulher reencontra homem que ela ‘deu um fora’ no passado e se surpreende com atitude inusitada; totalmente inapropriada

Vizinhos ouviram os gritos e chamaram a polícia, que quando chegou encontrou parte da língua do estuprador no chão.

Ele não teve o nome identificado, mas a polícia conseguiu localizá-lo em menos de 10 horas após a tentativa de estupro.

OUTRO CASO DE ABUSO SEXUAL

Outro caso estarrecedor ocorreu em Santiago, no Chile, onde a polícia apreendeu um adolescente de 17 anos, considerado o principal suspeito de abusar sexualmente de uma menina de 14 anos.

De acordo com a investigação, trata-se de um jovem colombiano residente no Chile e a agressão foi realizada dentro da escola onde os dois estudam.