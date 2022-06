Mulher escolhe dar à luz na praia e bebê nasce embalado pelas ondas

Uma alemã de 37 anos optou por ter seu filho fora dos quartos e enfermarias do hospital e trazer-lhe à luz em um lugar especial, em meio à natureza, no que vem sendo chamado de “parto livre” (free birth).

Josy Pukert dividiu em suas redes sociais o nascimento do seu filho, embalado pelas ondas da praia, em Majagual, na Nicarágua. Esse momento mágico foi registrado por seu companheiro, Benni Cornelius, 42 anos, que postou no Instagram o momento em que o recém-nascido repouso no colo da mãe, ainda com o cordão umbilical pendurado, enquanto as ondas do mar abafam seu primeiro choro.

O bebê recebeu o nome de Bodhi e ele é o terceiro filho do casal. O parto ocorreu em fevereiro, sem nenhum tipo de acompanhamento médico, mas a postagem começou a viralizar nos últimos dias e atingiu 200 mil visualizações

“As ondas tinham o mesmo ritmo das contrações, aquele fluxo suave me fez sentir muito bem”, disse Josy em uma entrevista concedida para o tabloide britânico Daily Mail.

LEIA TAMBÉM: TikTok: rato destrói sonho de jovem que guardava dinheiro em casa

De acordo com a mamãe, Bodhi nasceu com a saúde perfeita, pesando três quilos e meio, e está crescendo normalmente.

Muitas pessoas, porém, criticaram a opção de Josy pelo parto no mar, sem acompanhamento médico ou de parteiras, pois poderia colocar em risco a vida da criança, caso houvesse alguma emergência durante o parto.

“Tive essa ideia. Eu queria dar à luz no oceano e como as condições estavam certas no dia, foi o que fiz.”, explicou a alemã.

Pode interessar também: