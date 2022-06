Menina canta ‘A Baleia’ em tom lírico e vira sensação das redes sociais: ‘Sou cantora de ópera’

A menina Laura Gabrielly de Araújo, de 5 anos, virou a nova sensação da internet após um vídeo em que ela canta a música “A Baleia é Amiga da Sereia” viralizar (veja abaixo). Soltando a voz em tom lírico, ela chamou a atenção dos internautas e chegou a ter o nome entre os mais comentados no Twitter. Mesmo tão pequena ela já sabe: “Sou cantora de ópera”.

O vídeo em questão foi feito na última quinta-feira (2) no Museu do Amanhã, durante o lançamento do programa Rio Alfabetiza, da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. O evento teve participação de alunos da rede municipal em Realengo, na Zona Oeste, quando Laura se apresentou e encantou a todos.

Em entrevista ao jornal “Extra”, a menina falou sobre a emoção que sentiu ao ser aplaudida por todos. “Senti muita alegria e amor no coração ao ver todo mundo batendo palmas para mim. Achei muito colorido”, contou.

A mãe dela, a professora de educação infantil Anna Paula Teixeira, relatou que a filha começou a demonstrar interesse por canto há mais ou menos um ano e ela chegou a criar um canal no YouTube para postar o dia a dia da “cantora lírica”.

“Um dia ela acordou e falou: ‘Mamãe, olha como eu sei cantar!’. A Laura nunca tinha escutado uma ópera, não tinha referências. Quando voltou para o colégio este ano, as professoras perceberam seu talento e começaram a incentivar. Agora ela só canta assim, todas as músicas”, diz a mãe.

Agora, Anna diz que eles estão em busca de aulas de canto para a menina, que também já demonstra gostar da vida de blogueira e influencer digital.

“Queremos ver a Laura feliz. Vamos fazer o que for possível para ela conquistar o que deseja. Ela já tinha canal no YouTube e uma conta no Instagram, agora criamos uma no Twitter. Ela adora. Grava vários vídeos dizendo “boa tarde, galerinha, eu sou a ‘Laula’ e estou aqui no meu canal”, disse a mãe.