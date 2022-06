Jovem se irrita após madrasta não comprar bebida de Starbucks para ela; entenda

Neste domingo (8), uma usuária do Reddit, de 17 anos, desabafou na rede social após sua madrasta não comprar uma bebida de Starbucks para ela. A internauta de nome pottAH__ na plataforma revelou que ficou chateada com o ocorrido.

“Eu moro com meu pai, sua namorada e sua filha de 13 anos há alguns meses, enquanto minha mãe está visitando meu avô doente na Suécia. Antes eu só ficava na casa do meu pai nos fins de semana, então tem sido difícil se acostumar a viver com a namorada dele e a filha dela em tempo integral. A criança é muito mimada por causa da mãe, então eu costumo ficar no meu quarto”, iniciou o relato.

De acordo com a moça, sua madrasta estava levando a filha para um passeio e o pai sugeriu que a autora do relato também fosse. Apesar de não querer ir, a jovem acabou cedendo. O homem deu 300 dólares à mulher para gastar com as duas jovens no passeio.

A jovem contou que sua madrasta passou o dia entrando e saindo das lojas em um shopping. Segundo ela, a namorada de seu pai comprou diversas roupas, maquiagens e outras coisas. Contudo, o motivo de sua chateação aconteceu no retorno para casa.

O motivo da chateação

Segundo o relato, a mulher parou no Starbucks com as meninas porque sua filha queria beber e comer algo. A madrasta acabou pedindo duas bebidas e dois cakepops – bolo no palito – para ela e a menina de 13 anos.

“Perguntei se eu poderia comprar alguma coisa. Ela me falou que ficou sem dinheiro e que ‘me arranjaria algo da próxima vez’. Quando receberam o pedido, perguntei se eu poderia ter um dos cakepops. A namorada do meu pai falou que era de sua filha pelo trabalho duro e seria errado eu pegar um, já que ‘não fiz nada que merecesse ser recompensado’”, desabafou a jovem.

De acordo com a autora do relato, ela se chateou com a atitude da madrasta e contou ao seu pai o que havia acontecido naquela tarde.

“Meu pai viu as bebidas delas e perguntou onde estava a minha. Eu contei a ele que ‘eu não tinha permissão para ter um porque eu não mereço’. Sua namorada ficou chateada porque eu ‘distorci’ as palavras dela”, escreveu.

“A filha disse que eu estava sendo gananciosa e com ciúmes. Eu sei que não tenho direito a uma bebida ou a um cakepop, mas também não acho errado eu ter ficado um pouco irritada”, finalizou.

