Homem tenta convencer a namorada a nomear o filho em homenagem a seu gato

Uma mulher ficou completamente enfurecida ao descobrir os motivos que levaram seu companheiro a querer nomear o filho do casal com o nome Max.

Conforme publicado por ela em um post no Reddit, ela considerou o nome por achar ser algo comum, mas mudou de ideia quando descobriu os reais motivos do companheiro. A história do casal foi compartilhada pelo The Mirror.

“Estamos esperando nosso primeiro filho e recentemente soubemos que é um menino. Começamos a pensar nos nomes e meu companheiro sugeriu Max, por ser um nome que ele gosta. Eu gostei também, mas concordei em considerá-lo por não pensar em outro nome naquele momento”, revela a mulher.

“Quando conversamos com a irmã dele, eu mencionei a sugestão, e ela logo disse que era o mesmo nome de um gato que ele tinha junto com a ex-noiva. Quando eles terminaram, ela pegou o gato e foi embora”.

Ela mudou de ideia sobre o nome

Após saber sobre a origem do nome escolhido pelo companheiro, a mulher passou a reconsiderar sua escolha e foi sincera ao revelar os motivos para o homem.

“Disse a ele que não me sentia confortável em dar ao nosso filho o nome do gato que ele teve com a ex. Ele falou que estou exagerando e que não era como se o gato e o filho fossem se encontrar”.

No entanto, seus sentimentos em relação a escolha não mudaram pois ela sente como se o gato fosse “o bebê” que ele tinha com sua antiga companheira e acha errado dar o mesmo nome ao filho.

“O gato era como o ‘filho’ deles, me sinto mal em usar o nome para o nosso bebê. Ele me disse que são os hormônios falando e que preciso deixar de ser sensível quanto a isso. Eu ainda disse a ele que não era meu nome preferido desde o início e ele disse que estou dando uma desculpa para não o considerar mais. Acabamos discutindo”, finaliza a mulher.

Para os usuários do Reddit, a situação toda é extremamente estranha e deixa indícios de que ele não superou seu relacionamento anterior.

“Nomear um bebê com o nome de um animal de estimação que você compartilhou com a ex, é estranho. Parece que quem faz isso não superou o antigo relacionamento”, disse uma pessoa.

“Não é uma grande coisa querer usar seu nome preferido para o gato e depois para o filho, mas as reações dele ao seu pedido o fazem ser um idiota”, comentou outra.

“Os dois precisam gostar do nome, se não gostarem escolham outro”, finalizou um terceiro.