Homem se revolta após os vizinhos exigirem que ele os deixe usar sua piscina

Um homem está completamente enfurecido com as atitudes de seus vizinhos. Segundo ele, os moradores da casa ao lado insistem diariamente para poderem usar a piscina de seu quintal mesmo ele a esposa negando o pedido.

Cansado da situação, ele decidiu compartilhar seu caso no Reddit para ver se os demais usuários da plataforma conseguiriam ajudá-lo, relata o The Mirror.

Segundo o homem, ele e a esposa se mudaram recentemente para a casa, que já tinha uma piscina instalada no quintal. No entanto ele se espantou quando em pouco tempo alguns vizinhos começaram a perguntar se poderiam utilizar a piscina, pois os antigos donos permitiam.

Diferente dos antigos moradores do local, o homem e sua família são pessoas mais reservadas e não se sentem à vontade com o fluxo de pessoas entrando e saindo de seu quintal, desta forma eles decidiram não permitir o acesso à piscina, causando a ira dos vizinhos.

“Nós compramos uma casa em fevereiro e temos uma piscina no quintal, ocasionalmente recebemos alguns amigos e gostamos de nos reunir para comer, beber e, agora que temos uma piscina e um tempo bom, fazer festas na piscina”, conta.

A princípio, ele relata ter acreditado estar adaptado ao bairro, mas a sensação logo mudou após o início do verão. “Os vizinhos começaram a conversar conosco sobre terem expectativas de usar a piscina para festas durante os finais de semana e feriados”.

Ele não gostou do pedido

Conforme o relato, aparentemente os donos anteriores da casa tinham filhos que eram amigos dos filhos dos vizinhos e acabavam permitindo que as crianças usassem a piscina quando quisessem.

“Eles deixavam as boias e brinquedos por perto e ajudavam com alguns valores para a manutenção da piscina”, conta.

“Tentamos explicar que somos pessoas reservadas e que gostamos de privacidade. Por esse motivo, disse a ele que não permitiríamos acesso ao nosso quintal sempre que quiserem. Eles ainda ofereceram dinheiro para dividir os custos da manutenção da piscina, mas ainda assim recusamos”.

Apesar de toda explicação, ele conta que os vizinhos não se contentaram com a resposta e passaram a insistir no tema.

“Estava tentando arrumar o jardim e novamente um dos vizinhos me ‘encurralou’. Eu disse com firmeza que eles precisam parar de falar sobre a piscina sempre que nos encontrarem. Recusamos repetidamente e estamos cansados de pedidos e reclamações sobre o uso da piscina ser o único tópico que os faz falar com a gente”.

Leia também: Vizinhos têm carros rebocados por pararem diversas vezes em frente a uma garagem

“Ontem nós fizemos uma festa e enquanto eu mostrava meu jardim para um amigo, o vizinho apareceu e falou para ele que ‘deve ser bom ser convidado para curtir a piscina’. Estou errado em não querer que estranhos acessem minha propriedade?”, questionou o homem.

Para os usuários do Reddit, as ações dos vizinhos passaram dos limites. “Fique firme em sua decisão. É uma grande responsabilidade dar livre acesso para todos, e se uma criança entrar escondida e se afogar? Culparão você por ter permitido o uso da piscina”.

“Considere reforçar a fechadura do portão e coloque câmeras por precaução. Talvez até uma sinalização de proibido entrar. Se eles notarem em alguma ocasião que vocês não estão em casa, podem tentar invadir para dar um mergulho”, comentou outra pessoa.