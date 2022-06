Há dois papagaios na imagem. Tem certeza de que os encontrou?

Neste desafio, você terá que localizar dois papagaios na árvore. Você consegue encontrá-los?

Os testes de percepção são tarefas divertidas, mas nem sempre tão fáceis. Vamos ver se você consegue concluir este desafio sem antes conferir a resposta. Observe a imagem abaixo:

Encontre os papagaios! (Reprodução/Reddit @DuckTapeHandgrenade)

E aí, achou? Caso tenha encontrado os pássaros na primeira espiada, está de parabéns! Se não encontrou na primeira tentativa, não se preocupe. Afinal, desafios como estes não são tão simples.

Para te ajudar, vamos te dar uma dica a mais, está ok? Mesmo tornando as coisas um pouquinho mais claras, não significa que o desafio ficou fácil, tudo bem? Preste bem atenção.

Encontre os papagaios! (Reprodução/Reddit @DuckTapeHandgrenade)

Se você conseguiu perceber a presença dos papagaios, tiramos o chapéu! Caso não tenha encontrado, abaixo você confere a resposta do teste. Viu só como desafios como estes não são nada fáceis?

Vamos ao resultado:

Encontre os papagaios! (Reprodução/Reddit @DuckTapeHandgrenade)

Encontre os papagaios! (Reprodução/Reddit @DuckTapeHandgrenade)

Agapornis – o pássaro do amor. Encontre-o!

Você acredita que possui um bom olhar e a habilidade para encontrar elementos escondidos nas imagens? Se a resposta for sim, este desafio é para você!

Caso a resposta seja negativa, não custa nada tentar explorar suas habilidades de observação. Se conseguir encontrar o pássaro na foto, já pode se considerar um expert na arte do olhar aguçado. Mas não se preocupe se não achar o elemento em poucos segundos, pois o desafio é realmente complicado. Você está preparado?

Agora que já localizou os papagaios lá em cima, há outra espécie semelhante em jogo. Será que você consegue encontrar o agapornis perdido no meio destas frutas?

Existe um pássaro na foto. Tem certeza de que encontrou? (Reprodução/Reddit @HogPilot)

Curiosidade: O agapornis é um papagaio de origem africana e não mede mais do que 15cm, com um ciclo de vida parecido com o das calopsitas, vivendo em média por 13 anos. Por ninhada, colocam cerca de 4 a 5 ovos.

Para confirmar se chegou na conclusão correta, você confere a resposta clicando neste link abaixo:

Existe um pássaro na foto. Tem certeza de que encontrou?

