Vizinhos têm carros rebocados por pararem diversas vezes em frente a uma garagem

Uma mulher ficou completamente enfurecida depois que os vizinhos insistiram em continuar estacionando os carros em frente a sua garagem e decidiu tomar medidas extremas para evitar que a situação se repita.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher recorreu ao Reddit para compartilhar sua situação e pedir o apoio de outros usuários da plataforma.

De forma anônima ela conta que seus vizinhos são uma grande família e tem entre cinco e seis carros. Por conta disso eles muitas vezes estacionam os veículos na frente de sua garagem o que a atrapalha de tirar e colocar seu próprio carro no local.

Após inúmeras tentativas frustradas de conversar e resolver a situação de forma amigável ela decidiu tomar medidas extremas.

“Moro em uma casa que tem uma entrada apertada e fica em uma rua planejada estreita. O acesso é feito pelo meio de duas fileiras de casas sendo que eu moro na parte de trás. Tem uma família grande que mora ao meu lado e eles costumavam estacionar bem na minha garagem, impedindo a gente de sair tranquilamente de casa”.

“Já pedi várias vezes para não fazer isso conosco ou com qualquer outra pessoa, mas eles não ouviram. Escrevi um e-mail para os proprietários das casas e até tive uma discussão com um dos vizinhos, tudo em vão”, explica.

Ela precisou tomar medidas extremas

Após a briga a situação se acalmou por um tempo, mas recentemente a mulher conta que voltou a ver os carros estacionados em locais inadequados.

“Eles deram uma festa há algumas semanas e bloquearam a minha entrada. Mais uma vez eu enviei um e-mail avisando e disse que da próxima vez iria acionar um guincho”.

“Desde então eles seguem estacionando um dos carros de uma forma que bloqueia parcialmente duas garagens. É o suficiente para impedir que os donos usem a própria garagem”, explica.

“Hoje pela manhã eu me cansei e chamei o guincho. Eu pude ouvi-los e vê-los frustrados com a situação pois precisavam sair com os carros, mas já avisei tantas vezes que acho que minha atitude foi justificada. Preferia não precisar chegar a este ponto, mas eles parecem não se importar quando avisei”, finaliza a mulher.

Para os usuários do Reddit ela poderia ter agido antes. “Eu os teria rebocado na primeira vez que meu acesso fosse impedido”.

“Eles foram instruídos diversas vezes a não estacionar lá, acho que foi necessário para eles tomarem alguma atitude definitiva”, comentou outra pessoa.