Vídeo mostra cobra venenosa engasgada com gambá na praia

Um vídeo viral mostrou como a natureza pode ser curiosa recente. As imagens mostram uma cobra engasgada com uma presa na praia de São Sebastião, no litoral de São Paulo.

Renaldo Gomes enviou a gravação feita por Rosivan Mariano para o Biólogo Henrique, conhecido como o Biólogos das Cobras no YouTube.

O animal foi identificado como uma Bothrops jararacuçu, que também é conhecida popularmente como urutu, surucucu e jararacuçu que significa “serpente venenosa grande” na língua Tupi.

Ela pode chegar a dois metros de comprimento e se alimentam de pequenos anfíbios, minhocas e até de alguns insetos, mas quando crescem, as aves e roedores entram em sua alimentação.

Esta cobra possui um veneno poderoso cujos sintomas envolvem dor local, abscessos, inchaço, necrose, choque, hemorragia externa grave e insuficiência renal. No entanto, os gambás são imunes a sua peçonha, o que torna o registro ainda mais curioso.

Confira as imagens e a explicação do biólogo sobre as imagens:

Esta espécie de víbora é encontrada na Bolívia, Brasil (Bahia e Mato Grosso até o Rio Grande do Sul), Paraguai e Argentina.

Podem ser vistas nas florestas úmidas, bem como nas margens de rios e lagoas, pois pode nadar com habilidade. Uma “Urutu cruzeiro” mostrou a destreza das víboras ao nadar em uma história que se tornou viral no ano passado.

Na região de Entre Ríos, na Argentina um homem em caiaque foi surpreendido pela cobra venenosa que decidiu pegar uma carona na embarcação.

Enquanto navegava de caiaque pelo rio Paraná, o instrutor de repente notou que a cobra que estava nadando perto dele. Logo, ela subiu em seu barco.

“O homem, que trabalha como professor, a devolveu à ilha. Viajou com ela até encontrar um lugar para deixá-la protegida”, explicou uma publicação nas redes sociais que acumulou comentários assustados pelo ocorrido.