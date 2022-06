Mãe é orientada a ‘chamar um padre’ após flagra assustador na babá eletrônica

Uma mãe ficou completamente apavorada após verificar a babá eletrônica posicionada próxima ao berço de sua filha. Segundo ela, as imagens obtidas pelo aparelho eram assustadoras.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, Christie George decidiu compartilhar no TikTok as imagens perturbadoras de sua filha, captadas pela babá eletrônica instalada no quarto da bebê.

No entanto, ela ficou completamente espantada ao perceber que a criança estava acordada e olhando diretamente para a câmera.

Christie, que havia deixado a filha dormindo apenas alguns minutos antes, se espantou ao ver uma imagem da menina olhando fixamente para a câmera. A imagem, um grande ‘close’, mostra o rosto da menina com uma expressão completamente vazia.

A jovem mãe ainda adicionou um áudio retirado de um conhecido filme de terror para garantir que seus seguidores tivessem a mesma reação que ela ao ver a imagem.

Na legenda, ela simplesmente escreveu: “Quando vou apenas verificar a babá eletrônica...”.

Os seguidores compartilharam histórias similares

Rapidamente o vídeo publicado por ela viralizou entre os seguidores de seu perfil no TikTok.

Muitos deles decidiram compartilhar suas histórias e alguns até admitiram que as imagens assustadoras são o principal motivo pelo qual optam por não utilizar equipamentos de monitoramento no quarto de seus filhos.

“É exatamente por isso que eu odeio colocar meu filho no berço que fica em seu quarto. Sei que após fazer isso eu vou precisar verificar o monitor e isso me assusta. Eu ainda não descobri o motivo”, comentou uma pessoa.

Outros decidiram brincar com a mãe e afirmaram que ela precisa “chamar um padre imediatamente” para dar uma olhada na criança: “Você definitivamente precisa chamar um padre”.

Leia também: Adolescentes causam problemas no bairro por conta de música alta

“Esse vídeo é parte do projeto Bruxa de Blair?” questionou outra pessoa se referindo ao conhecido filme de terror.

Além das exclamações dos seguidores, algumas pessoas decidiram compartilhar com Christie suas próprias histórias aterrorizantes: “Meu filho de 2 anos tem terrores noturnos e por vezes se senta na cama e fica encarando a câmera. É aterrorizante”.

“Já flagrei minha filha correndo para pegar a câmera! Eu nunca fiquei tão assustada ao checar o monitor”, finalizou outra pessoa.