Ex-goleiro Bruno tem prisão decretada por falta de pagamento de pensão ao filho

O ex-goleiro Bruno teve sua prisão decretada pela 6ª vara de família e sucessões de Mato Grosso do Sul após o valor total da dívida referente à pensão alimentícia de seu filho alcançar o valor de R$70 mil reais.

No entanto, segundo informações divulgadas pelo G1, a Polícia Civil do Rio de Janeiro ainda não cumpriu a ordem judicial causando uma grande revolta na família do menino.

Para Maria do Carmo Santos, madrinha de Bruninho, a demora para que as autoridades façam cumprir a ordem judicial é algo “imoral”.

Conforme decisão do juiz Alexandre Tsuyoshi Ito, responsável pela decisão, o ex-jogador deverá pagar o valor de R$70 mil para fins de pensão alimentícia do filho. O valor é referente a quantia atualizada de dois salários-mínimos por mês datados a partir de janeiro de 2020.

Segundo a ordem, Bruno deverá permanecer preso até quitar todas as parcelas pendentes. O caso segue sendo tratado em Segredo de Justiça.

Relembre o caso

O desaparecimento de Eliza Samudio aconteceu no ano de 2010 e até o hoje o corpo da modelo não foi localizado. Na época, Eliza tinha 25 anos e havia dado à luz Bruninho, filho do então jogador do Flamengo que não reconhecia a paternidade da criança.

Após uma extensa investigação, o goleiro foi condenado pelo homicídio triplamente qualificado de Eliza e pelo sequestro e cárcere privado de seu filho.

Um dos envolvidos no crime teria confessado que a jovem foi morta e esquartejada sendo que seus restos mortais teriam sido “entregues aos cachorros em sacos de lixo”.

Passados mais de 10 anos do crime, a guarda de Bruninho permanece com sua avó materna, Sônia.

Segundo ela, o menino nunca teve contato com o pai, mas sabe que o ele foi condenado pela morte da mãe, mas não foi informado sobre as circunstâncias do crime.