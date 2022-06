Entenda o motivo pelo qual a ela proibiu o amigo do noivo de ir ao casamento

Uma noiva ficou completamente indignada depois que o melhor amigo de seu noivo foi “brutalmente honesto” ao dizer que ele deveria ter certeza de que é o pai do filho que ela espera.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher conta em um post no Reddit que ficou completamente indignada com a atitude do homem.

Ela explica que antes de iniciar um relacionamento com seu noivo chegou a trabalhar como profissional do sexo, o que já havia levado este amigo em questão a realizar alguns comentários desnecessários.

Agora ele decidiu realizar comentários sarcásticos sobre o filho do casal e colocou a família em uma situação complicada.

Segundo o relato, Jason, melhor amigo do noivo, não ficou entusiasmado ao saber sobre a notícia da gestação. “Ele se levantou, abraçou meu noivo, olhou para ele e disse: ‘três palavras cara: teste de paternidade’, e foi isso”.

“Fiquei chocada com a atitude dele assim como todos os presentes, mas tentei me manter calma para contornar a situação. De forma tranquila fui até ele e, lívida, pedi a ele para repetir. Ele tentou recuar porque eu estava a centímetros dele”, conta a noiva.

Ele afirmou ter sido uma brincadeira

Diante da situação, a mulher decidiu se posicionar de forma definitiva e afirmou a Jason que ele não estava mais convidado para o casamento, ao que ele reagiu a chamando de “rainha do drama”.

Apesar da situação, sua sogra e seu noivo entenderam seu lado, mas acreditam que ela exagerou ao retirar o convite do homem pois ele “apenas fez uma brincadeira”.

Diante disso ela questionou os demais usuários da plataforma sobre sua atitude e rapidamente recebeu o retorno.

“Algumas coisas: primeiro, ele estava te insultando e você tem total direito de confrontá-lo sobre isso. Não é aceitável. Além disso, ele deveria ter conversado em particular com seu noivo e não feito uma ‘brincadeira’ na frente de toda a família”, opinou uma pessoa.

“Dá pra perceber o nível de falta de noção de uma pessoa que faz uma declaração como essa em público, na frente de uma mulher grávida e ainda a chama de rainha do drama. É impressionante”, finalizou outra pessoa.