Você consegue ver a cobra sorrateira escondida na imagem?

Uma foto se tornou notícia depois de mostrar uma completamente camuflada no solo. A imagem foi publicada por Mark’s Reptiles, um criador de conteúdo dos Estados Unidos.

De acordo com o The Sun, trata-se de uma copperhead, uma serpente famosa por suas habilidades de camuflagem.

“Encontrei! Depois de 5 minutos e zoom em diferentes pontos achai, os copperheads se camuflam TÃO bem!”, escreveu um seguidor.

Veja se você consegue identificar onde ela está:

Reprodução (Mark's Reptiles)

Não conseguiu? A gente ajuda na foto a seguir:

Reprodução

Mark conta que estas cobras tentam sempre se esconder e que a única forma de não ser picado é tentando manter distância. Sua picada é dolorosa, mas não é fatal para os seres humanos, pois seu veneno é hemotóxico, o que causa danos temporários nos tecidos na área da picada.

Reprodução

As cobras copperheads não dão sinais de alerta e atacam quase imediatamente se se sentirem ameaçadas. Esta é a espécie mais comum de cobra nos Estados Unidos.

Outros animais também são mestres da camuflagem! Uma coruja também se tornou notícia ao se camuflar completamente em uma árvore.

Confira o clique:

Reprodução (Caters)

Segundo o The Owls Trust a maioria das corujas são noturnas e caçam à noite, mas também podem ser vistas caçando ao entardecer, por isso as técnicas de camuflagem contribuem também.

As corujas enxergam da mesma forma que os humanos, com os dois olhos voltados para a frente. Isso é chamado de visão binocular e permite que o pássaro julgue distâncias com precisão. Seus olhos se adaptaram para ajudá-los a ver quando está quase escuro.