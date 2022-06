Piada feita pela irmã da noiva quase acaba com o casamento

Uma noiva ficou desesperada diante de uma “brincadeira” feita por sua irmã mais nova durante a celebração de seu casamento.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a irmã da noiva decidiu perguntar para os usuários do Reddit se sua ação realmente foi tão ruim como sua família a está fazendo acreditar.

De forma anônima ela conta que nunca teve um relacionamento extremamente próximo de sua irmã por conta da diferença de idade entre elas. Apesar disso, ela ficou feliz pelo casamento e reforça que o marido da irmã é uma “pessoa incrível”.

“Durante a cerimônia, quando o celebrante perguntou se alguém tinha alguma objeção, eu me levantei e disse ‘eu tenho (fiz uma pausa) esse casal é fofo demais um para o outro!’ Disse isso como uma piada e fiquei esperando as reações”.

Em seguida, a jovem conta que acreditou que era algo que ela gostaria que fosse comentado durante a recepção, como uma forma de rir e “quebrar o gelo”.

“Apesar disso eu vi a cor sumindo do rosto da minha irmã assim que me levantei e também não consegui nenhuma risada com a piada”, explica.

Ela quase arruinou o casamento

Após fazer sua “brincadeira inocente”, ela sentou e aguardou o término da cerimônia.

“Durante a recepção eu fui até minha irmã para parabenizá-la, mas ela começou a explodir comigo e disse que minha piada não foi engraçada e acabou com seu humor, sua felicidade e seu dia especial. Eu fiquei em choque”, conta.

Ela ainda afirma que estava apenas brincando e não fazendo uma oposição real ao casamento, mas isso não amenizou a situação.

“Acordei com diversas mensagens de pessoas da família me chamando de infantil e me culpando por estragar o casamento. Não achei que foi grande coisa e acho que estão exagerando”, finaliza a jovem.

Para os usuários do Reddit, a situação poderia ter consequências desastrosas para o casal: “Eu sou celebrante e posso dizer que isso tudo poderia ser pior. Em alguns locais, se alguém se opuser durante a cerimônia nós precisamos para e investigar, mesmo sendo uma piada. Algumas pessoas nem sequer seguem com a celebração no mesmo dia”.

“A única forma disso ser engraçado é se acontecer no ensaio do casamento e não no casamento”, finalizou outra pessoa.