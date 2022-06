Mulher cria regras ‘estranhas’ para irmã após ser deixada por marido

Nesta quinta-feira (2), uma mulher fez um relato em um servidor do Reddit a respeito de sua irmã. De acordo com ela, através do usuário SisNoSis na plataforma, sua irmã Amber foi abandonada pelo marido. O homem se mudou para o outro lado do país, deixando-a sozinha sem avisá-la.

“Eu preciso de um lugar para ficar e minha irmã não podia pagar sua hipoteca e contas, então comecei a pagar metade e aluguei quarto dela”, contou a autora do relato, que foi morar com a irmã deixada pelo marido.

“Ela começou a inventar regras estranhas. Como o calor está em 66, mas o ar-condicionado é 76. Se estiver entre 40-85, também não podemos usar. Em seguida foi o menu semanal (eu compro minha própria comida), no entanto, eu não tinha permissão para cozinhar nada fora do menu naquele dia”, escreveu ela.

Veja mais: Mulher expõe colegas de trabalho após eles reclamarem dela para a chefe

De acordo com o relato, ela não podia nem usar detergentes ou sabão em pó sem a aprovação da irmã. Contudo, aquele foi o limite.

As demandas ‘inusitadas’ da irmã

Segundo a mulher, ela confrontou sua irmã sobre as regras ‘esquisitas’ criadas por ela, além de terem ficado insustentáveis. As duas discutiram e ela foi considerada com “ingrata” por estar reclamando após ter conseguido um teto para morar.

“Amber me mostrou um post horrível que ela fez sobre mim em um grupo do Facebook para mulheres divorciadas, dizendo que sou uma m*rda por quebrar as regras da casa dela”, desabafou.

Após a discussão, a mulher resolveu fazer um plano de mudanças e, lentamente, mudou algumas coisas para a casa de uma amiga. Em seguida, se moveu para um apartamento. Ela fez tudo isso sem que a irmã soubesse, tendo descoberto apenas depois do processo.

“Minha irmã surtou e me disse como eu poderia deixá-la como seu marido. Eu disse a que ela precisava de uma grande terapia. Eu sei que minha irmã não pode pagar sua casa sozinha agora, mas eu não poderia ficar e ajudá-la”, escreveu a autora do relato.

“Ela é uma bagunça tóxica. A maioria da minha família, incluindo meus pais, pensa que eu sou o idiota por simplesmente abandoná-la, mas ela não é uma boa pessoa para se viver”, finalizou.